El nuevo club de Elijah Nelson todavía está por verse. El futbolista que puede representar tanto a Costa Rica como a Panamá está brillando en el ATS Krefeld de Alemania y ya entrenó en más de una oportunidad con el histórico Schalke 04.

A través de una entrevista exclusiva de César Mosquera para el canal de YouTube de Fútbol Centroamérica con Elijah, su padre comentó cómo está la situación de su hijo y qué pasará con su futuro equipo mientras no para de convertir goles.

ver también Sin rodeos: Elijah Nelson responde si elegirá a Costa Rica o Panamá mientras entrena con el Schalke 04

Cabe recordar que el futbolista de 19 años ya entrenó en dos ocasiones con el Schalke, pero tendrá otra oportunidad más: “Tendrá un día más. Él se va mañana (al Schalke) y ya hay conversaciones que hemos tenido“.

Elijah Nelson aparece en el radar de otros dos equipos de Europa

Sobre la disputa por quedarse con la futura joya de Centroamérica, el padre reveló que hay dos nuevos clubes que están tras sus pasos: “Obviamente el Schalke, pero otros equipos también. Me mencionaron dos equipos más, no me dijeron los nombres“.

Elijah todavía pertenece al ATS Krefeld, club de la octava división de Alemania que le abrió las puertas cuando el período de transferencias ya estaba por cerrar y todos los equipos tenían a sus plantillas definidas. Como la llegada del estadounidense se dio sobre el cierre del mercado, fue prácticamente la única opción que tuvo.

Elijah Nelson en el U23 del Schalke 04. Foto: Rising Ballers

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Con paciencia, Nelson está por disfrutar de su tercer entrenamiento con el U23 del Schalke, es decir, a un paso del plantel profesional. Poco a poco, su elección está dando sus frutos.

El padre de Elijah aclaró que aceptaron jugar en el Krefeld, pero con una condición en especial: “El único requisito que yo tuve es que si un equipo de una división menor viniera a verlo que no hubiera problema. Ese es el acuerdo que tenemos porque está tratando de subir de nivel“.

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En síntesis

Elijah Nelson completará su tercer entrenamiento con el equipo U23 del Schalke 04 de Alemania.

completará su tercer entrenamiento con el equipo de Alemania. El futbolista de 19 años pertenece actualmente al club ATS Krefeld de la octava división, aunque no tendrá problemas para salir por el acuerdo que arreglaron.

de la octava división, aunque no tendrá problemas para salir por el acuerdo que arreglaron. El padre de Nelson reveló que dos equipos europeos adicionales están interesados en fichar al jugador.