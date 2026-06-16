El Salvador se anota en el Mundial 2026: FIFA le confirmó a Iván Barton en qué partido debutará

Iván Barton se prepara para su primer partido en la Copa del Mundo 2026. FIFA ya le confirmó a las selecciones que les pitará.

El arbitraje de nuestra región vuelve a vestirse de gala en el escenario más importante del planeta. La FIFA confirmó oficialmente que el árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido el elegido para impartir justicia en el electrizante partido entre Turquía y Paraguay, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026.

Este encuentro, programado para el próximo 19 de junio, será el debut absoluto de Barton en la presente edición del torneo y marcará su regreso como juez principal a una Copa del Mundo, tras su destacada participación en Qatar 2022.

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El partido se perfila como una auténtica batalla, ya que ambos países se juegan la vida en un sector sumamente complicado que comparten con el anfitrión, Estados Unidos, y la selección de Australia.

Cuarteta arbitral de Concacaf

Barton no estará solo en este enorme reto en el Mundial. La FIFA también designó a un equipo de asistentes caribeños y centroamericanos de primer nivel para acompañarlo en la cancha:

David Morán (El Salvador) – Árbitro asistente 1

(El Salvador) – Árbitro asistente 1 Antonio Pupiro (Nicaragua) – Árbitro asistente 2

(Nicaragua) – Árbitro asistente 2 Oshane Nation (Jamaica) – Cuarto árbitro

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A sus 35 años, el réferi nacido en Santa Ana llega a este torneo con una madurez profesional indiscutible. Desde que recibió su gafete internacional de la FIFA en 2018, Barton ha dirigido en los torneos más exigentes del mundo, incluyendo la Copa Oro, la Liga de Naciones de Concacaf, los Juegos Olímpicos de Tokio y el pasado Mundial de Qatar.

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Esta nueva oportunidad representa un gran reconocimiento para el silbante cuscatleco, quien hace pocos días había manifestado su enorme ilusión de volver a poner en alto el nombre de El Salvador y de toda Centroamérica en el torneo deportivo más visto del mundo.