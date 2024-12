La rivalidad entre Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense llegará a su punto culminante este viernes a las 6 de la tarde. Los florenses visitarán el fortín rojinegro, el estadio Alejandro Morera Soto, con la misión de remontar un 0-2 en la final en donde en la previa de este compromiso, Jafet Soto dejó un dardo a los rojinegros.

El clásico entre Herediano y Alajuelense adquiere una dimensión histórica sin precedentes. Con una victoria en el Morera Soto, los florenses igualarían el récord de títulos de los manudos, sumando su campeonato número 30. Por ende, Jafet Soto no se guardó nada en la previa de este compromiso.

Dicha posibilidad añade una capa extra de morbo a un duelo ya de por sí cargado de pasión. La presión sobre ambos equipos será máxima, pues saben que un triunfo no solo significaría levantar la copa, sino también marcar un hito en la historia del fútbol costarricense.

¿Cuál fue el dardo de Jafet Soto para Alajuelense en la previa de la Gran Final?

“No me ha tocado alzar un título en Alajuela porque no soy entrenador, si fuera entrenador tal vez ya lo hubiera hecho. Es como cuando dicen que no tengo título en Costa Rica, cuando jugué años en México y solo un año y medio en Costa Rica”, manifestó Jafet Soto.

Jafet Soto – Herediano

¿Cuándo es el partido de vuelta de la Gran Final en Costa Rica entre Alajuelense y Herediano?

El partido de vuelta de la Gran Final entre Alajuelense y Herediano será mañana viernes 27 de diciembre a las 6:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto

