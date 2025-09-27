Elián Quesada tan solo jugó 80 minutos desde que se convirtió en el nuevo fichaje de la Liga Deportiva Alajuelense. El ex Arsenal llegó con la necesidad de sumar rodaje, pero no tiene lugar ante la presencia de Ronald Matarrita y John Paul Ruiz.

Este viernes, el lateral izquierdo fue parte de la convocatoria para el juego contra Puntarenas. Sin embargo, no ingresó y otra vez se quedó sin tener minutos como sucedió en 11 de los 14 partidos que disputó Alajuelense desde que estuvo habilitado para jugar.

En conferencia de prensa, Machillo Ramírez fue consultado por la suplencia de Matarrita y aprovechó para sentenciar el futuro de Quesada en el equipo manudo.

Publicidad

Publicidad

ver también “No me asustan”: Ronaldo Cisneros no se calla y desafía a la afición de Alajuelense tras marcar su primer gol

Elián Quesada no es una prioridad para el Machillo Ramírez

“La suplencia de Matarrita era para darle más rodaje a Ruiz, porque Matarrita agarró una seguidilla de cuatro partidos. Esa era la intención para el martes, que Ruiz jugará un poquito más porque no tengo a Mata. Ahora tengo que incorporar a Elian que es el tercer hombre en la posición en estos momentos“, explicó el entrenador.

Elián Quesada firmó contrato hasta junio de 2027 con la intención de tener los minutos que no tenía con el U21 del Arsenal. Hasta ahora, eso no se dio. Además, con la confirmación que le dio el Machillo en conferencia de prensa, está claro que seguirá sin jugar.

Publicidad

ver también ¿Quién es y cómo juega Jade Quiñones, el “Robinho cubano” que se aseguró Alajuelense y estará en el Mundial Sub-20?

Como sucedió con el Arsenal, podría ocurrir lo mismo con Alajuelense. Quesada ya abandonó Inglaterra para buscar minutos, lo que hace analizar que no sería descabellado en que cambie de equipo nuevamente.