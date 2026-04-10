Sporting vs. Alajuelense: a qué hora y dónde ver el partido que puede complicar la clasificación de la Liga a semifinales

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica continúa este sábado con un duelo clave en la lucha por las semifinales: Sporting recibe a la Liga Deportiva Alajuelense en un enfrentamiento directo que puede marcar el destino de ambos equipos.

Los rojinegros, campeones defensores, llegan a este compromiso fuera de los puestos de clasificación, obligados a sumar en la tabla de posiciones para no perder terreno, mientras que Sporting aparece como un rival directo en esa pelea. Con pocos puntos de diferencia entre varios equipos, el margen de error es mínimo en esta recta final del campeonato.

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A qué hora y dónde juegan Sporting vs. Alajuelense

Sporting y Alajuelense se enfrentarán este sábado en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en San José, por la jornada 15 del Clausura 2026.

Hora: 8:00 p.m. de Costa Rica

Dónde ver Sporting vs. Alajuelense

El partido entre Sporting y Alajuelense se podrá ver EN VIVO en Costa Rica a través de Tigo Sports.

Sporting vs. Alajuelense, un partido clave. (Instagram LDA)

Cómo llega Sporting

Sporting llega a este partido en plena pelea por los puestos de clasificación a semifinales, con la posibilidad de dar un golpe directo ante un rival que compite por el mismo objetivo.

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En la última fecha que jugó, el conjunto dirigido por Andrés Carevic perdió 3-2 ante Cartaginés.

Cómo llega Alajuelense

Alajuelense afronta este compromiso con la presión de estar, por ahora, fuera de los cuatro primeros lugares. El equipo dirigido por Machillo Ramírez necesita sumar para no complicar aún más su panorama.

La Liga ha tenido altibajos en el Clausura 2026, lo que la llevó a perder terreno en la tabla. Ahora, cada partido es clave en su intento por meterse en semifinales. Su último encuentro fue el 1-1 de local contra Guadalupe, el último.

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Qué necesita Alajuelense para clasificarse a semifinales

Alajuelense depende de sí mismo en este tramo final, pero no tiene margen para errores. Necesita sumar de a tres en partidos directos como éste y esperar algunos resultados favorables.

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Además, deberá recortar distancia con los equipos que actualmente ocupan los puestos de clasificación.

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Los partidos que le quedan a Alajuelense

vs. Saprissa (L) – Domingo 19 de abril a las 5:00 pm:, el Clásico Nacional en el Morera Soto.

– Domingo 19 de abril a las 5:00 pm:, el Clásico Nacional en el Morera Soto. vs. Puntarenas (L) – Jueves 23 de abril a las 8:00 pm

– Jueves 23 de abril a las 8:00 pm vs. Liberia (V) – Domingo 26 de abril a las 3:00 pm: un cierre que podría definirlo todo en la última fecha.

Qué necesita Sporting para clasificarse a semifinales

Sporting, por su parte, también está en la pelea y sabe que este partido es una oportunidad clave para sacar ventaja directa sobre un rival inmediato.

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Los partidos que le quedan a Sporting