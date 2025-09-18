Es tendencia:
Sorpresa en Cartaginés: Andrés Carevic no pudo fichar a Alex López, pero sí a otro campeón con Alajuelense

Andrés Carevic pudo moverse en las últimas horas del mercado de fichajes. Descubre el último movimiento del Cartaginés.

Por Marcial Martínez

Andrés Carevic en Cartaginés
Andrés Carevic en Cartaginés

Cartaginés sorprendió en el cierre del mercado al asegurar la llegada de un refuerzo inesperado. Aunque Andrés Carevic no logró concretar el fichaje de Alex López, finalmente sí pudo sumar a sus filas a un futbolista que sabe lo que es ser campeón con Liga Deportiva Alajuelense.

La dirigencia del Cartaginés aprovechó hasta el último momento del mercado nacional para cerrar un nuevo refuerzo de cara a la temporada. La dirigencia brumosa se movió rápido en las horas finales y aseguró la llegada de un jugador que promete aportar frescura y variantes a su plantilla.

¿Cuál es el nuevo fichaje de Andrés Carevic en Cartaginés con pasado en Alajuelense?

El nuevo fichaje de Andrés Carevic en el Cartaginés es Geancarlo Castro, un volante con pasado en Liga Deportiva Alajuelense y que recientemente había sido anunciado como jugador del Municipal Liberia.

Geancarlo Castro se sincera sobre Alajuelense, el finiquito y su futuro | La Nación

Su llegada, que podría cerrar el mercado de incorporaciones para los brumosos, aporta experiencia y un recorrido importante en el fútbol costarricense, lo que genera ilusión en la afición azul al ver cómo el club se refuerza con un campeón del balompié nacional.

Geancarlo Castro en Alajuelense

Recordemos que Geancarlo Castro tuvo un paso destacado por Liga Deportiva Alajuelense, donde formó parte del plantel que conquistó el título número 30 en el año 2020.

Además, en esa misma temporada también celebró la Liga Concacaf, torneo que marcó un hito para la institución rojinegra y que le permitió al futbolista sumar experiencia internacional.

