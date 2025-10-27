Sin piedad: desde Alajuelense traen sobre la mesa unos recuerdos que no gustarán a Saprissa y Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense, dirigida por el Machillo Ramírez, consiguió una importante victoria (3-2) frente a Pérez Zeledón, resultado que le permite mantenerse en lo más alto del Torneo de Apertura 2025.

Tras el encuentro, Ronald Matarrita ofreció declaraciones que generaron polémica, ya que lanzó un comentario que probablemente no será bien recibido por los aficionados de Saprissa ni de Herediano.

¿Cuál fue el filazo que envió Ronald Matarrita a Saprissa y Herediano?

Ronald Matarrita resaltó el buen momento que atraviesa su equipo, destacando los positivos resultados obtenidos en los últimos encuentros, justamente también ante Herediano y Saprissa.

“Todo es súper positivo, tenemos muy buenos resultados en los últimos partidos. Tres puntos de visita contra Herediano, 6 puntos en casa ante Pérez Zeledón y Saprissa, así que es una racha positiva para reafirmarnos en ese primer lugar”, comentó Ronald Matarrita, resaltando esos triunfos ante Herediano y Saprissa.

Así marcha Alajuelense en el Torneo Apertura 2025

Alajuelense atraviesa un excelente momento en el Torneo de Apertura 2025. Con 27 puntos en 13 partidos, el equipo dirigido por Machillo Ramírez se mantiene como líder del campeonato.

Los manudos han sumado ocho victorias, tres empates y solo dos derrotas, con un sólido balance de 19 goles a favor y 9 en contra, 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas, números que los ubican en la primera posición del torneo tico.

