Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Sin piedad: desde Alajuelense traen sobre la mesa unos recuerdos que no gustarán a Saprissa y Herediano

Alajuelense sigue firme en el Torneo Apertura 2025 y uno de sus elementos dejó un dardo para Saprissa y Herediano.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Desde Alajuelense traen recuerdos a Saprissa y Herediano
© AlajuelenseDesde Alajuelense traen recuerdos a Saprissa y Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense, dirigida por el Machillo Ramírez, consiguió una importante victoria (3-2) frente a Pérez Zeledón, resultado que le permite mantenerse en lo más alto del Torneo de Apertura 2025.

Tras el encuentro, Ronald Matarrita ofreció declaraciones que generaron polémica, ya que lanzó un comentario que probablemente no será bien recibido por los aficionados de Saprissa ni de Herediano.

“Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

ver también

“Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

¿Cuál fue el filazo que envió Ronald Matarrita a Saprissa y Herediano?

Ronald Matarrita resaltó el buen momento que atraviesa su equipo, destacando los positivos resultados obtenidos en los últimos encuentros, justamente también ante Herediano y Saprissa.

“Todo es súper positivo, tenemos muy buenos resultados en los últimos partidos. Tres puntos de visita contra Herediano, 6 puntos en casa ante Pérez Zeledón y Saprissa, así que es una racha positiva para reafirmarnos en ese primer lugar”, comentó Ronald Matarrita, resaltando esos triunfos ante Herediano y Saprissa.

Tweet placeholder

Así marcha Alajuelense en el Torneo Apertura 2025

Alajuelense atraviesa un excelente momento en el Torneo de Apertura 2025. Con 27 puntos en 13 partidos, el equipo dirigido por Machillo Ramírez se mantiene como líder del campeonato.

Publicidad

Los manudos han sumado ocho victorias, tres empates y solo dos derrotas, con un sólido balance de 19 goles a favor y 9 en contra, 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas, números que los ubican en la primera posición del torneo tico.

Alajuelense en el Torneo Apertura 2025

Alajuelense en el Torneo Apertura 2025

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense conmocionado por la confesión de Ronald Matarrita
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense conmocionado por la confesión de Ronald Matarrita

Ronald Matarrita dice lo que nadie en Alajuelense se anima
Liga Deportiva Alajuelense

Ronald Matarrita dice lo que nadie en Alajuelense se anima

Celso Borges, Kendall Waston y dos nombres nuevos: Piojo Herrera prepara una convocatoria sorpresa
Costa Rica

Celso Borges, Kendall Waston y dos nombres nuevos: Piojo Herrera prepara una convocatoria sorpresa

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo