Machillo Ramírez lo está preparando: el DT que podría reemplazarlo en Alajuelense

Después de devolver a Liga Deportiva Alajuelense a la cima del fútbol costarricense con la conquista de la 31, Óscar Ramírez se sumergió de lleno en su labor nuevamente para preparar un exigente semestre en el que competirán a dos frentes entre el Torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, en el liguismo conviven sentimientos encontrados por la situación del “Machillo”: la ilusión del bicampeonato sin duda predomina, pero también subyace cierta nostalgia por la posible partida del estratega de 61 años. Tiene contrato hasta junio y cuando le preguntaron por su futuro, aseveró: “Por ahora quiero caminar estos seis meses a ver qué pasa”.

Además, su cuerpo le viene dando señales de agotamiento. Sin ir más lejos, Ramírez se operó exitosamente por una hernia umbilical antes del debut en el campeonato nacional, programado para el jueves 15 de enero contra Liberia (8 p.m.) en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Wardy Alfaro, ¿el sucesor de Óscar Ramírez en la Liga?

Según se reveló en la emisión de este miércoles de Tigo Sports Noticias, “personas allegadas a Alajuelense hablan de que el ‘Machillo’ estaría preparando a Wardy Alfaro para una futura posición de director técnico”.

Alfaro regresó en abril al primer equipo por pedido de Óscar Ramírez, a quien le dieron total libertad para escoger a sus asistentes cuando salió del retiro. El ex portero y entrenador de arqueros de la Liga fue una pieza clave para el DT en el Apertura 2025. Y ahora, con la salida de su otro auxiliar, Marcelo Sarvas, se convirtió en su mano derecha.

De hecho, durante la ausencia del ídolo rojinegro por la mencionada operación, Alfaro se hizo cargo de las prácticas. “Conociendo al profe, mis respectos como persona. Me ha abierto sus puertas desde la humildad, naturalidad, y una de complicidad de conocimiento, lectura de juego… la verdad que nos llevamos bien, muy bien en el tema futbolístico. La responsabilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Muy agradecido por eso”, manifestó.

Óscar Ramírez, pensante, escucha a Wardy Alfaro. Al lado está Bryan Ruiz, quien volvió al club para dirigir a la Sub-21. (Foto: LDA)

¿Qué ve el Machillo en Wardy Alfaro?

En su regreso a Alajuelense como Coordinador de Desarrollo y Rendimiento en ligas menores, Óscar Ramírez viajó a Brasil con la categoría Sub-19 que dirigía Wardy Alfaro y llegó hasta las semifinales de la Copa Santiago. Allí, pudo verlo de cerca: “Él manejaba a su equipo. Estuve en su habitación, lo vi trabajar, preguntar y ver que es una persona que se ha preparado”, le contó a La Nación.

“Hay un crecimiento importante, me gustó mucho lo que vi de él, con la parte esta del manejo del grupo y lo que está haciendo en el CAR, que lo veo todos los días. Por ahí va la toma de decisiones. Yo creo que es un valor importante que tiene la institución”, explicó el “Macho” en su momento sobre la escogencia de Alfaro para su cuerpo técnico.