Con la cabeza lejos de Alajuelense: Joel Campbell cierra un gran negocio por fuera del fútbol

Joel Campbell no atraviesa su mejor momento en la Liga Deportiva Alajuelense y eso se nota en el ambiente. El delantero ha sido uno de los nombres más cuestionados en este Clausura 2026, tanto por su rendimiento en la cancha como por la falta de continuidad que lo ha acompañado durante el torneo. A eso se suma un detalle no menor, su contrato finaliza en junio y su futuro en la Liga sigue siendo una incógnita.

Las críticas han ido en aumento con el paso de las jornadas. La expectativa sobre Campbell siempre es alta por su trayectoria, pero sus números y su participación no han terminado de convencer a una afición que espera mucho más de un jugador de su calibre.

En medio de ese escenario, el atacante parece haber decidido ampliar el foco. Porque mientras en lo deportivo el panorama es incierto, fuera de la cancha Joel sigue construyendo su propio camino con distintos emprendimientos.

El nuevo negocio de Joel Campbell

El más reciente movimiento lo dejó claro. Campbell anunció un nuevo convenio que une su proyecto personal con el mundo gastronómico. En las instalaciones de Twelve Academy, academia de la cual es propietario, se instalará Bitos Food Point, un restaurante enfocado en comida de sabor caribeño.

El anuncio de Joel Campbell en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

En tono paródico, mientras en la Liga le piden goles, Joel también está pensando en pollo frito. Porque entre entrenamientos y partidos, también hay negocios que atender y proyectos que hacer crecer.

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La propuesta incluye un menú variado, con platos típicos del Caribe que buscan diferenciarse dentro del mercado local. Un concepto que apunta a aprovechar el flujo de personas que ya visitan la academia y convertir el espacio en algo más que un centro deportivo.

ver también “Que sigan…”: el desafiante grito de Joel Campbell que no salió en la transmisión de Alajuelense

Así, Campbell vuelve a ser noticia, pero por una razón distinta. No por un gol, ni por una asistencia, sino por un movimiento empresarial que refleja en qué está enfocando parte de su energía. Y mientras su futuro en Alajuelense sigue sin definirse, queda claro que su mirada no está puesta en un solo lugar.

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Datos Claves

Joel Campbell finalizará su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense en junio de este año.

finalizará su contrato con la en junio de este año. El delantero inaugurará el restaurante Bitos Food Point dentro de su academia Twelve Academy .

dentro de su academia . El nuevo negocio de Campbell ofrecerá un menú especializado en comida de sabor caribeño.