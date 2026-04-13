Alajuelense se adelanta al mercado de fichajes y pone la mira en uno de los mejores extranjeros del Clausura 2026: “Termina contrato…”

Su actuación del domingo en la fundamental victoria del Municipal Liberia como visitante ante el Deportivo Saprissa terminó de confirmarlo: Joaquín Alonso Hernández es una de las grandes figuras que está dejando la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El delantero con pasado en Herediano firmó una verdadera obra de arte para amargar a los morados y volver a meter al equipo dirigido por José Saturnino Cardozo en zona de clasificación a semifinales. A los 62 minutos de juego, dejó en el camino al arquero Abraham Madriz con una vaselina exquisita para luego definir con el arco a su disposición.

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Este fue su tercer tanto del campeonato, donde además suma tres asistencias, consolidando un trabajo indispensable para explicar el enorme presente de los Coyotes, que siguen soñando con meterse a la fase final por segundo certamen consecutivo.

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Alajuelense pone la mira en Alonso Hernández

Como era de esperarse, el nivel del atacante nacido en El Paso, Texas, comienza a despertar el interés de varios equipos de la Liga Promérica de cara al próximo mercado de fichajes.

Según el periodista Anthony Porras de Columbia Deportiva, la Liga Deportiva Alajuelense ya levantó la mano: “Joaquín Alonso Hernández termina contrato y hay equipos grandes detrás de él. Te lo digo así: Alajuelense es uno. Le gusta, le llama la atención, lo ha estado sondeando“.

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Con su vínculo en Guanacaste finalizando el próximo mes de junio, Hernández podría desembarcar en el cuadro de Óscar “Machillo” Ramírez en calidad de agente libre, lo que significa que la dirigencia manuda no tendría que pagar por su ficha.

El problema de los extranjeros

Eso sí, hay una barrera importante en el camino: el goleador liberiano, de nacionalidad mexicano-estadounidense, ocuparía una de las siempre valiosas plazas de extranjero, las cuales actualmente están llenas.

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Washington Ortega, Jeison Lucumí, Malcom Pilone, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar son los cinco foráneos inscritos por la Liga en este Clausura 2026. Además, está pendiente la situación del haitiano Tristán Demetrius, cuyo préstamo en Guadalupe FC expira a finales de junio.

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En síntesis

Joaquín Alonso Hernández (Liberia) interesa a Alajuelense tras su gran actuación ante Saprissa.

El delantero finaliza contrato en junio y llegaría a la Liga como agente libre.

Alajuelense tiene llenas sus cinco plazas de extranjero, por lo que debería liberar cupos para concretar el fichaje.