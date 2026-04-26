La Liga Deportiva Alajuelense se quedó sin la posibilidad de clasificar a las semifinales del campeonato nacional. Después de siete años de manera interrumpida, el León se ubica por fuera de los cuatro mejores de la Liga Promérica.

Lo más sorpresivo de esta actuación de Alajuelense es que venía de ser el campeón en el campeonato anterior. Pasaron del éxito absoluto al fracaso en menos de seis meses.

Tras haber caído este domingo contra Liberia, la dirigencia de Alajuelense tomó la decisión de emitir un comunicado oficial. En nombre de todos los que integran la institución, expresaron en este anuncio que lo sucedido en el Clausura 2026 es un “fracaso deportivo“.

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El comunicado tiene como destinatarios a los liguistas, a quienes le reconocieron el apoyo permanente en cada estadio. Por eso, después de no clasificar a las semifinales, se vieron en la necesidad de hacerse cargo de lo que pasó y manifestaron, a su vez, que realizarán un profundo análisis para lo que viene.

El comunicado oficial de Alajuelense a los liguistas después del fracaso

“No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen. En nombre de la Junta Directiva, jugadores y cuerpo técnico, asumimos con dolor y absoluta responsabilidad el fracaso deportivo del primer equipo masculino de primera división. Reconocemos que no se lograron los objetivos de este semestre.

A pesar de lo negativo en lo futbolístico, queremos agradecer el acompañamiento permanente de nuestra gente, que en todo momento nos hizo sentir su aliento y su apoyo, demostrando su incondicionalidad tanto en las buenas como, sobre todo, en las no tan buenas.

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Por la exigencia y la grandeza de nuestra institución, posterior al partido en Liberia iniciaremos un análisis profundo del área deportiva para tomar decisiones y ejecutar los cambios necesarios que fortalezcan nuestro plantel profesional masculino de cara al segundo semestre del 2026, con el objetivo claro de ser campeones nacionales y tetracampeones centroamericanos.

Pueden estar seguros que no claudicaremos hasta que nuestra institución vuelva donde debe estar“.

El comunicado de LDA.

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En resumen

La Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera de semifinales tras perder el domingo contra Liberia .

quedó fuera de semifinales tras perder el domingo contra . La dirigencia calificó oficialmente la actuación en el Clausura 2026 como un “fracaso deportivo” .

como un . El club iniciará un análisis para ejecutar cambios de cara al segundo semestre del 2026.