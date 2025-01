Uno de los cuestionamientos que más ha sufrido en este último tiempo la Liga Deportiva Alajuelense es sobre su desempeño en los partidos de eliminación directa, en los que definen el campeonato nacional como ha pasado contra Herediano en el Apertura 2024.

Los Rojinegros fueron los líderes indiscutidos de la primera fase, pero en la segunda fase no pudieron superar la ronda de semifinales contra los Florenses y luego volvieron a caer en la Gran Final contra el mismo rival.

Esto causó el enojo de los aficionados manudos, que volvieron a sufrir la frustración de no conseguir la estrella número 30, la tan esperada desde hace años. Uno de los ídolos de Alajuelense, como lo es Pablo Izaguirre, se animó a reflexionar sobre estos problemas que sufre la Liga en momentos determinantes.

ver también “Injusticia”: los referentes rompen el silencio sobre lo que Alajuelense le hizo a Leo Moreira

Con respecto a las etapas finales, cuestionó: “Una pregunta que me gustaría que me contesten es: ¿qué pasa con los jugadores que cuando llegan a etapas finales no mantienen un buen nivel de lo que vienen haciendo en el torneo? ¿Qué pasa? ¿Es una gestión de grupo, de camerino? ¿Qué pasa con el cuerpo técnico? Es una buena pregunta para que los directivos de la Liga nos contesten”.

La defensa de Pablo Izaguirre a Leonel Moreira

Además, en la misma entrevista con Tigo Sports Costa Rica, Izaguirre defendió a Leonel Moreira, quien fue dado de baja en los Rojinegros y ya tiene nuevo equipo “Siempre se buscan responsables cuando se pierde un título. Esto le tocó a Leo, pero también ha salvado a la Liga muchas veces. Hace un tiempo lo renuevan y ahora lo dejan ir como si fuese el super culpable de los cuatro partidos que pasaron con Herediano. Hay que tener un poco más de autocrítica. No es el único apuntado“.

Publicidad

Publicidad

¿Qué piensa Pablo Izaguirre sobre la gestión de Javier Santamaría en Alajuelense?

Otro de los apuntados por la afición rojinegra fue Javier Santamaría, el director deportivo de los Manudos. Fue muy criticado por sus dichos en las últimas horas y ahora recibió la crítica de Izaguirre: “Para mí, es un punto y aparte lo de Javier Santamaría. La figura de gerente deportivo tiene que ser otra“. Y luego ironizó: “Pero parece que en la Liga no, que la parte del gerente deportivo está todo bien”.