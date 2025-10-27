Revelan lo que no se sabía de la lesión de Washington Ortega y en Alajuelense tiemblan: “Venía desde hace mucho”

La Liga Deportiva Alajuelense se mantiene en vilo. Este lunes 27 de octubre será el día clave en que el cuerpo médico determinará si el arquero Washington Ortega podrá estar disponible para el partido más importante del semestre: la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Olimpia de Honduras.

El portero uruguayo encendió las alarmas el domingo, cuando debió abandonar el juego ante Pérez Zeledón tras sufrir un golpe en la rodilla. El incidente ocurrió en el segundo tiempo, luego de una acción defensiva en la que cayó con todo el peso sobre su pierna derecha.

A pesar de recibir la atención del cuerpo médico liguista, volvió a sentir molestias minutos después y pidió el cambio al minuto 66, siendo reemplazado por el juvenil Johnny Álvarez.

Alajuelense se mantiene en vilo

La imagen dejó a los aficionados rojinegros con el corazón en la mano. Ortega, quien desde su llegada a principios de año se mantiene como titular indiscutible bajo los tres palos, nunca antes había abandonado un partido por lesión.

El portero sufrió una lesión ante Pérez Zeledón (LDA).

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, aunque sí se confirmó que el guardameta será evaluado este lunes para conocer la magnitud del golpe.

La verdad detrás de la lesión y el talón de Aquiles rojinegro

Mientras tanto, el periodista Brandon Vindas reveló un detalle que solo aumentó la tensión entre los manudos: “Washington venía con esta lesión desde hace mucho. Si uno ve los partidos, él siempre llega un punto en el que se toca la rodilla y se revisa. Es una lesión vieja que ha venido aguantando”, señaló en el programa Seguimos, recibiendo el respaldo de sus colegas de panel y aumentando la preocupación ente los aficionados.

Por su parte, Alejandro “Tanque” Castro señaló que la lesión del charrúa deja en evidencia un error de planificación por parte de la directiva del León: “Es un talón de Aquiles, es importante tener dos arqueros de primer nivel, sobre todo si jugás dos torneos. Me parece un poco ingenuo de parte de Alajuela depositar toda su confianza en un arquero“, disparó el ex Herediano.

Y razón no le falta. Los otros dos guardametas de Alajuelense, Johnny Álvarez (21 años) y Bayron Mora (22), aún no cuentan con la experiencia necesaria para asumir la responsabilidad del arco en una instancia tan decisiva.

La Liga se juega la clasificación a la final de la Copa Centroamericana en Tegucigalpa y, en paralelo, el liderato del torneo local. En este contexto, perder a Ortega sería un golpe muy difícil de asimilar para Óscar “Machillo” Ramírez.