Ahora depende del Machillo Ramírez: Carlos Vela confirma la noticia que Alajuelense esperaba sobre el reemplazante de Jonathan Moya

Jonathan Moya puso fin a su etapa con la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez tras recibir la oportunidad de jugar en un club de Arabia Saudita. Según informó La Nación, su salida no se trató de una venta, sino de una posibilidad que se le abrió al delantero para continuar su carrera en el extranjero, lo que representó una opción difícil de rechazar en lo personal y profesional.

Al atacante aún le restaban seis meses de contrato con la Liga, pero debido a la naturaleza de la negociación, no fue necesario pagar cláusulas para concretar su desvinculación. Con su salida, el club rojinegro logra liberar espacio en el presupuesto y ya se encuentra a las puertas de anunciar a su nuevo refuerzo para encarar el resto de la temporada.

¿Qué dijo Carlos Vela sobre el reemplazante de Jonathan Moya?

Carlos Vela se refirió a la salida de Jonathan Moya y destacó que fue un acuerdo beneficioso para todas las partes. El gerente deportivo de Alajuelense aseguró que la operación dejó satisfechos tanto al club como al jugador, quien ahora afrontará una gran oportunidad en el exterior.

“Ahora, con respecto a las condiciones de la salida de Moya me parece que son temas privados del club. Creo que fue un buen acuerdo para todos, todos estamos satisfechos con la operación y desearle el mayor de los éxitos a Jonathan“, compartió Carlos Vela.

Carlos Vela – gerente deportivo de Alajuelense

”Era una buena oportunidad para Jonathan y nosotros en cuanto a la evaluación de las características de los delanteros que tenemos y lo que estamos buscando, consideramos que podría encajar bien buscar una alternativa más“, apuntó Carlos Vela sobre la incorporación de otro jugador.

Alajuelense analiza alternativas en el ataque

Tras la salida de Jonathan Moya, la dirigencia manuda dejó claro que el club no se quedará de brazos cruzados y ya evalúa distintas opciones en ofensiva. Carlos Vela explicó que, según las características de los delanteros actuales y lo que el equipo necesita, están considerando incorporar un refuerzo que encaje mejor en el esquema de juego y aporte soluciones inmediatas en el frente de ataque.