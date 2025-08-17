Es tendencia:
“Que haya fair play”: Alajuelense apelará una decisión de Unafut que perjudica a Machillo Ramírez en su peor momento

Alajuelense se encuentra en un momento gris en este Torneo de Apertura 2025 y desde UNAFUT han complicado el panorama.

Por Marcial Martínez

La reprogramación del duelo entre Alajuelense y Cartaginés generó cambios importantes en el calendario del fútbol costarricense perjudicando al Machillo Ramírez. Sobre este escenario, Víctor Reyes, secretario técnico rojinegro, explicó que mantendrían conversaciones con la Unafut para ajustar la fecha y garantizar que ambas instituciones pudieran llegar en igualdad de condiciones.

Finalmente, el encuentro quedó fijado para el miércoles 3 de septiembre a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, lo que permitirá un mayor margen de recuperación tomando en cuenta los compromisos internacionales.

Originalmente, este compromiso estaba programado para el domingo 24 de agosto, pero la cercanía con el partido de Cartaginés por la Copa Centroamericana el 26 de agosto generaba un inconveniente, ya que el reglamento establece al menos 60 horas de diferencia entre juegos oficiales.

Bronca en Alajuelense: la sentencia de Celso Borges que saca de quicio a los manudos tras el empate con Puntarenas

Un golpe inesperado para Alajuelense

Alajuelense recibió un golpe inesperado cuando la Federación Costarricense de Fútbol confirmó que cinco de sus jugadores fueron convocados a la Selección Nacional para los duelos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Nicaragua y Haití.

Esto significa que el conjunto manudo deberá afrontar su compromiso frente a Cartaginés sin varios de sus habituales titulares, lo que complica el panorama de cara a ese encuentro clave.

Víctor Reyes, secretario técnico de Alajuelense

Nosotros estamos tratando de gestionar que el partido se juegue en una fecha que no nos afecte, que haya equidad, consciencia, fair play, porque si bien estamos participando los dos equipos en Copa Centroamericana optamos también para no llegar a un partido tan importante como ese con cinco jugadores menos“, compartió Víctor Reyes, secretario técnico de Alajuelense.

Con anticipación ya se conocía el calendario de la Copa Centroamericana y después el del torneo nacional, tal vez en ese momento se pudo prever que habría una dificultad porque los dos clubes no cumplían con los plazos entre partido y partido. Eso generó una afectación para ambos equipos, y ahora se suma que nos llamaron preliminarmente cinco jugadores“, finalizó Víctor Reyes.

Víctor Reyes, secretario técnico de Alajuelense
Calendario apretado complica a Alajuelense

Ahora, la Liga deberá afrontar este reto con plantel reducido y con la obligación de mostrar jerarquía pese a las dificultades, algo que será clave para no perder terreno en el Torneo de Apertura 2025 ya que vienen de dos jornadas consecutivas sin ver la victoria: derrota ante Herediano y un empate sin goles contra Puntarenas.

