Prepara los contratos: Alajuelense quiere cerrar dos figuras para el Machillo Ramírez antes de que termine el Clausura 2026

En Alajuelense ya trabajan en la renovación de dos contratos considerados prioritarios antes de que termine el Torneo Clausura 2026.

Todo con el con el objetivo de dejar encaminada la base del plantel que tendrá a cargo el Machillo Ramírez de continuar en el cargo.

Aunque sobre la mesa existen varias situaciones por resolver, en el club entienden que asegurar la continuidad de dos jugadores clave es una tarea urgente para evitar contratiempos cuando termine el torneo.

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¿Cuáles son las dos figuras que quiere cerrar el Machillo Ramírez en Alajuelense?

El primero de los casos es el de Fernando Piñar (24 años) que llegó a Alajuelense en mayo de 2024 con un contrato por dos temporadas, por lo que su vínculo vencerá el 30 de junio de 2026.

Fernando Piñar – Alajuelense

Desde su arribo, Piñar se ha consolidado como titular indiscutible por la banda rojinegra, situación que lo convierte en una de las renovaciones prioritarias para la dirigencia, que ya perfila movimientos para extender su contrato antes de que entre en su etapa final.

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El otro caso es el de Ronald Matarrita (31 años), dueño del sector izquierdo y también con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Ronald Matarrita – Alajuelense

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Matarrita se mantiene como titular indiscutible en Alajuelense, incluso después de haber superado la competencia que le llegó en su posición.

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Por lo tanto, su nombre aparece entre las renovaciones que el club deberá atender en los próximos meses para definir su continuidad más allá de ese vínculo.

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