Duro revés para Machillo Ramírez: se confirma la noticia que nadie en Alajuelense quería escuchar tras el empate ante Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense dejó escapar una victoria clave en casa tras empatar 1-1 ante Olimpia de Honduras, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. El resultado dejó la serie completamente abierta y obligará al equipo rojinegro a buscar su pase a la final en territorio hondureño, en un escenario siempre complicado.

Sin embargo, más allá del marcador, la verdadera preocupación para el conjunto manudo llegó después del pitazo final. El Machillo Ramírez recibió la peor noticia posible de cara al juego de vuelta.

¿Cuál es la peor noticia que recibió Machillo Ramírez?

Joel Campbell no podrá estar presente en Tegucigalpa debido a la acumulación de tarjetas amarillas. El atacante, uno de los pilares del equipo en los compromisos internacionales, había sido una de las figuras destacadas en la victoria ante Motagua en los cuartos de final, donde su desequilibrio y experiencia fueron determinantes.

Campbell, quien venía mostrando un rendimiento en ascenso tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana, acumuló su segunda amonestación del certamen y deberá cumplir con una fecha de suspensión, lo que lo deja fuera del crucial duelo en suelo hondureño.

Joel Campbell no podrá jugar la vuelta ante Olimpia. (Foto: Teletica)

Ramírez, consciente del reto que enfrentará su equipo sin una de sus principales figuras, deberá ajustar su planteamiento para mantener viva la ilusión del tricampeonato centroamericano, una meta que el propio entrenador ha calificado como prioritaria para el club.

El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio Chelato Uclés, donde el Machillo y su equipo buscarán convertir la adversidad en motivación para alcanzar una nueva final internacional.