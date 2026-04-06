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Panamá se ilusiona: Raheem Cuello debutó en Alajuelense y Machillo Ramírez hace una revelación sobre su futuro en Costa Rica

Raheem Cuello ingresó en la segunda mitad para hacer su debut en la Liga Promérica.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El panameño tuvo su primer partido.
© Prensa AlajuelenseEl panameño tuvo su primer partido.

Raheem Cuello tuvo su tan esperado día de debut con la Liga Deportiva Alajuelense. Después de haber llegado a mediados del 2025 desde el Sporting San Miguelito, el panameño consiguió lo que tanto quería con la camiseta rojinegra.

Machillo Ramírez decidió mandarlo a la cancha cuando quedaban cerca de 15 minutos. El canalero ingresó en el lugar de Creichel Pérez. El poco tiempo que tuvo para mostrarse fue suficiente para que el entrenador de Alajuelense lo llenara de elogios.

En conferencia de prensa, el DT manudo fue consultado sobre la aparición de Raheem Cuello y dejó un mensaje que ilusiona a la Selección de Panamá pensando en el futuro.

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La revelación de Machillo Ramírez sobre el futuro de Raheem Cuello

Cuello tiene unas grandes condiciones, dará de qué hablar. Tiene gol y es pícaro. Alajuela a futuro tiene un buen muchacho allí”, confesó el técnico rojinegro después de que Raheem hiciera su estreno como futbolista profesional en la Liga Promérica.

El Machillo Ramírez asegura que Cuello tiene un gran futuro por delante y además llega al gol. El extremo derecho ya había marcado dos goles en San Miguelito en apenas seis partidos que tuvo como titular.

¿Raheem Cuello puede ir al Mundial 2026 con Panamá?

Ahora que tuvo su estreno en el equipo manudo, Raheem Cuello comienza a pelear por un puesto en la Selección de Panamá. No sería opción para el Mundial 2026, ya que sólo restan dos meses y aún no ha hecho su debut en el seleccionado mayor.

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