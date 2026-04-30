Alajuelense dice presente por Morera Soto: los futbolistas centroamericanos que jugaron en Barcelona y Real Madrid

En el marco de repasar la historia del fútbol centroamericano, el nombre de Alejandro Morera Soto como un representante por siempre de Alajuelense vuelve a tomar protagonismo como uno de los grandes referentes de la región.

Alejandro Morera Soto, recordado como “el Mago del Balón”, fue uno de los grandes pioneros del fútbol costarricense en Europa.

El histórico delantero jugó con el FC Barcelona entre 1933 y 1935, etapa en la que destacó por su capacidad goleadora y llegó a conquistar el Campeonato de Cataluña en 1934.

A partir de ese legado, desde Fútbol Centroamérica hacemos un recorrido por los jugadores centroamericanos que lograron dar el salto a clubes de la talla del Barcelona y el Real Madrid, repasando sus historias y el impacto que tuvieron en el fútbol internacional.

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Los futbolistas centroamericanos que jugaron en Barcelona y Real Madrid

Antes de llegar a la élite europea, varios futbolistas centroamericanos marcaron camino con historias poco conocidas, pero muy valiosas.

Estos son los nombres de la región que lograron vestir las camisetas del Barcelona y Real Madrid.

Centroamericanos que jugaron en Barcelona

Carlos Soley Güell (Costa Rica) – Barcelona

Carlos Soley Güell

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Carlos Soley Güell fue considerado el primer legionario costarricense en el fútbol internacional. Con apenas 15 años, formó parte del FC Barcelona entre diciembre de 1899 y enero de 1900, donde se desempeñó como portero y centrocampista en los primeros partidos de la historia del club catalán.

Juan de Urruela (Guatemala) – Barcelona

Juan de Urruela

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Juan de Urruela fue un aristócrata guatemalteco de ascendencia española que dejó su nombre marcado en los orígenes del FC Barcelona. Formó parte del equipo fundador y pasó a la historia como el primer portero del club catalán.

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Su participación se dio en los primeros meses de vida de la institución, durante la temporada 1899-1900, cuando disputó partidos clave en la etapa inicial del Barcelona, incluido el primer encuentro oficial de la historia del club.

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Alejandro Morera Soto (Costa Rica) – Barcelona

Alejandro Morera Soto

Alejandro Morera Soto fue una de las primeras grandes figuras costarricenses en abrirse camino en el fútbol europeo.

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Conocido como “el Mago del Balón”, vistió la camiseta del FC Barcelona entre 1933 y 1935, dejando una huella importante por su olfato goleador y siendo parte del equipo que ganó el Campeonato de Cataluña en 1934.

Centroamericanos que jugaron en Real Madrid

Federico Revuelto (Guatemala)

Federico Revuelto

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Federico Revuelto fue uno de los primeros futbolistas centroamericanos en dejar huella en el Real Madrid. El guatemalteco formó parte del club desde sus inicios, jugando entre 1902 y 1912 como interior izquierdo, en una etapa clave para el crecimiento del equipo.

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Durante su paso por el conjunto merengue, logró conquistar cuatro Copas del Rey de manera consecutiva y alcanzó un hito importante al convertirse en 1904 en el primer capitán extranjero en la historia del club, consolidándose como una figura relevante en sus primeros años.

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Keylor Navas (Costa Rica)

Keylor Navas con Real Madrid – Getty

Keylor Navas se convirtió en uno de los porteros más importantes en la historia reciente del Real Madrid durante su etapa entre 2014 y 2019. El costarricense llegó tras su destacada actuación en el Mundial de Brasil y rápidamente se ganó un lugar como titular en el conjunto merengue.

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A lo largo de cinco temporadas, disputó más de 160 partidos oficiales y fue clave en una de las épocas más exitosas del club. Su rendimiento bajo los tres palos fue determinante para la conquista de múltiples títulos, incluyendo tres Champions League consecutivas, donde fue protagonista indiscutible.

Además, Navas dejó una marca especial al ser el guardameta titular en esas tres finales europeas, consolidándose como una pieza fundamental en el dominio del Real Madrid en el continente y elevando el nombre de Centroamérica en el fútbol mundial.