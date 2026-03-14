Ángel Zaldívar es uno de los goleadores de la Liga Deportiva Alajuelense en este Clausura 2026 por detrás de Ronaldo Cisneros. El delantero mexicano lleva tres goles en 10 partidos (seis como titular). Este viernes, se anotó en la goleada por 3-0 ante Pérez Zeledón.

¿Qué es el grounding? La práctica que realiza Zaldívar antes de cada partido

Luego del partido por el campeonato nacional, el ex Atlético San Luis recibió una pregunta acerca de los característicos rituales que tiene antes de cada encuentro. Se trata del grounding, una práctica que realiza descalzo para estar en contacto con el césped.

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Minutos antes del calentamiento precompetitivo, Zaldívar sale al terreno de juego sin nada en sus pies. Esto le permite, según sus declaraciones, conectar con el partido que está próximo a jugarse y también le trae ciertos beneficios que enumeró.

“Es un ritual que me hace conectar con el presente, con el partido. Es algo que me ha ayudado a poder calmar la ansiedad, los nervios y enfocarme en el partido que voy a jugar. Lo acostumbro a hacer en la vida diaria. Tiene muchos beneficios. Viendo e investigando un poco un nutriólogo me lo recomendó, te ayuda a desinflamar, recuperar, dormir mejor. Es un complemento. Me han hecho sentir bien y estar mejor en el campo“, comentó el mexicano.

Según diversas fuentes, el grounding, que en su traducción significa conexión a tierra, es una técnica para intercambiar electrones con la biodiversidad. Es una cuestión meramente para enfocarse desde lo psicológico.

Además del grounding, Zaldívar también se dedica a la meditación. De hecho, sus goles los festeja con la particular postura que se practica para meditar, sentado con los pies cruzados y las manos apoyadas en las rodillas.

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El festejo de Zaldívar ante Guadalupe.

En resumen

Ángel Zaldívar suma tres goles en diez partidos disputados durante el presente Clausura 2026.

suma en diez partidos disputados durante el presente Clausura 2026. El delantero mexicano realiza el grounding descalzo sobre el césped antes de cada encuentro.

descalzo sobre el césped antes de cada encuentro. Zaldívar festeja sus goles con una postura de meditación.