“No puedo”: Ronald Matarrita rompe el silencio sobre su expulsión con un mensaje que impacta a la afición de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez sufrió un duro revés en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras caer 0-1 en casa frente a Motagua.

El partido se complicó desde el minuto 15, cuando Ronald Matarrita fue expulsado por una fuerte falta sobre Carlos Mejía, dejando a los manudos con diez hombres y condicionando el resto del encuentro.

Ronald Matarrita acepta su error ante Motagua

Tras la derrota de Alajuelense 0-1 ante Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Ronald Matarrita utilizó sus redes sociales para asumir la responsabilidad de lo ocurrido

El lateral reconoció su error que dejó al equipo con diez jugadores y pidió perdón a la afición, asegurando que nunca juega con mala intención y que siempre entrega el máximo en la cancha.

El mensaje de Ronald Matarrita para la afición de Alajuelense

“Los que me conocen saben que daría la vida por esta institución. Nunca he sido malintencionado para jugar y siempre voy al 100 cada jugada, la bola me queda debajo del cuerpo y hace que la jugada se vea muy aparatosa cuando fui al duelo y si pudiera devolver el tiempo tomaría otra decisión pero desgraciadamente no puedo“, compartió Matarrita.

“Hoy la mala suerte estuvo de mi lado. Me duele en el alma ser el culpable del resultado de hoy. Con esto quiero decir que solamente yo, merezco recibir todas las balas de lo que pasó hoy, pero apoyen a todos los demás jugadores que hicieron un gran esfuerzo para dejar la serie viva y ser mejor que el rival aún con 10 jugadores“.

“Falta un partido y solo un gol de diferencia, el equipo los necesita para traernos la serie. Buenas noches! Perdón de verdad“, finalizó Ronald Matarrita.

Ronald Matarrita en sus redes sociales

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense vs. Motagua por la Copa Centroamericana?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 entre Motagua y Alajuelense se disputará el próximo martes 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. hora local en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera.