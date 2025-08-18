Futbolista de Alajuelense sancionado: revelan el castigo que recibió un referente de la planilla por mal comportamiento

La derrota de la Liga Deporitva Alajuelense frente a Plaza Amador por la Copa Centroamericana no solo dejó preocupación deportiva, sino también un capítulo disciplinario que generó polémica dentro y fuera de la institución.

El gesto que encendió la polémica

En medio del compromiso, Jonathan Moya anotó y, lejos de celebrarlo con sus compañeros, se llevó el dedo a la boca mandando a callar a la afición eriza que se encontraba en el estadio. El gesto encendió la indignación de los seguidores rojinegros, quienes no tardaron en recriminarle su actitud en redes sociales y foros de aficionados.

¿Qué sanción le dieron a Jonathan Moya en Alajuelense?

El delantero Jonathan Moya, uno de los referentes de la planilla rojinegra, fue sancionado económicamente por su propio club tras realizar un gesto contra la afición manuda en pleno partido.

De acuerdo con la información revelada por el programa Teléfono Rojo, el atacante fue castigado con una multa económica, en aplicación del reglamento interno de disciplina que todos los jugadores firman al momento de suscribir contrato con la institución.

“Tengo confirmado que Moya se llevó su multa económica a lo interno por ese gesto. Hay un reglamento interno de disciplina y ellos están de acuerdo, lo firman cuando firman su contrato, y en eso se basan”, detallaron en el espacio radial.

Un referente bajo la lupa

El castigo llega en un momento sensible para Alajuelense, que atraviesa cuestionamientos por su rendimiento en el torneo internacional. Para Moya, el episodio significa un golpe adicional, pues su liderazgo y experiencia en el camerino ahora quedan en entredicho frente a una parte de la afición que esperaba otro tipo de reacción.