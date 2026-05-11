Después de tanta espera, el anuncio oficial del nuevo entrenador de Alajuelense podría darse mucho antes de lo esperado.

La búsqueda del nuevo entrenador en Liga Deportiva Alajuelense parece estar entrando en su recta final. Después de semanas llenas de rumores, candidatos internacionales y negociaciones silenciosas tras la salida de Óscar Ramírez, todo apunta a que el elegido para tomar el banquillo rojinegro será Saturnino Cardozo.

El paraguayo viene de realizar una gran campaña con Municipal Liberia, donde logró convertir al equipo liberiano en una de las grandes sorpresas del Clausura 2026. Su trabajo llamó muchísimo la atención dentro de Alajuelense por el orden táctico, la intensidad competitiva y la capacidad para potenciar jóvenes futbolistas.

Desde hace varios días ya existían contactos entre las partes y dentro de la Liga el nombre de Cardozo empezó a tomar muchísima fuerza por encima de otros candidatos. Incluso, distintos sectores de la dirigencia consideran que el paraguayo encaja perfectamente en el perfil que buscan para iniciar una nueva etapa deportiva.

¿Cuándo presentarán a Saturnino Cardozo en Alajuelense?

En el programa “Teléfono Rojo” aseguraron que Alajuelense ya tendría completamente definida la presentación oficial del entrenador: “Antes del viernes va a dar una conferencia de prensa en Alajuelense presentando a Saturnino Cardozo”.

La frase cayó como una bomba porque sería la primera señal concreta de que las negociaciones ya están prácticamente cerradas y que el club solamente estaría afinando detalles administrativos antes de oficializar al nuevo técnico.

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Además, el contexto parece acomodarse perfectamente para que todo avance rápido. Liberia ya quedó eliminado frente a Deportivo Saprissa y Cardozo quedó liberado de cualquier compromiso deportivo inmediato, algo que facilita muchísimo las conversaciones finales.

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En Alajuelense existe urgencia por cerrar cuanto antes al nuevo entrenador. La dirigencia quiere que el técnico tenga tiempo suficiente para planificar la pretemporada, definir altas y bajas y empezar a trabajar en la reconstrucción de un plantel que terminó golpeado física y emocionalmente.

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El paraguayo, además, gusta muchísimo por un detalle específico: su capacidad para imponer disciplina y estructura interna. Después de un semestre donde los problemas extrafutbolísticos y las indisciplinas marcaron parte del ambiente rojinegro, en la Liga consideran fundamental recuperar el orden dentro del camerino.

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La noticia también genera expectativa por los posibles movimientos de jugadores que podrían darse inmediatamente después de su arribo. Varios futbolistas de Liberia interesan en Alajuelense y algunos incluso podrían reencontrarse con el paraguayo en el Morera Soto.

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