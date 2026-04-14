Celebra Machillo Ramírez: el video que le confirma a Alajuelense una gran noticia para el Clásico Nacional con Saprissa

El Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Y en la previa de este domingo, una de las grandes incógnitas en la Liga tenía nombre propio: Celso Borges. El capitán rojinegro venía arrastrando molestias musculares que encendieron las alarmas en un momento clave del torneo.

Durante los últimos días, la preocupación fue creciendo. Aunque desde el club hablaban de una molestia menor, el hecho de que no entrenara con pelota generó dudas reales sobre su presencia en el partido más importante del calendario. En un equipo que necesita liderazgo y experiencia, su posible ausencia no era un detalle menor.

Pero cuando el ruido empezaba a hacerse más fuerte, apareció la respuesta menos esperada. No llegó en conferencia de prensa ni en un parte médico oficial. Llegó desde el propio protagonista y a través de un video.

El video que ilusiona a todos en Alajuelense

Celso Borges publicó imágenes entrenando en el CAR, moviéndose con normalidad y dejando una señal clara de que la recuperación va por buen camino. En tono paródico, mientras algunos especulaban con su baja, él decidió contestar con botines puestos.

El impacto fue inmediato. En Alajuelense respiraron, y Machillo Ramírez tomó nota. Porque más allá de que todavía no hay confirmación oficial, el mensaje es evidente: el capitán quiere estar y todo indica que hará lo posible por jugar.

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La presencia de Borges cambia el panorama. No solo por lo que aporta en el juego, sino por lo que representa dentro del grupo en un partido de alta tensión como el clásico. Su experiencia puede ser determinante en un duelo donde los detalles marcan la diferencia.

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En la vereda de enfrente, Saprissa también sigue de cerca la situación. Porque un Clásico sin Celso no es lo mismo que uno con él en cancha, marcando el ritmo y ordenando el mediocampo.

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Datos Claves

Celso Borges entrenó con normalidad en el CAR tras superar sus molestias musculares .

entrenó con normalidad en el CAR tras superar sus . El capitán rojinegro publicó un video con botines para confirmar su proceso de recuperación .

publicó un video con botines para confirmar su . Alajuelense enfrenta al Deportivo Saprissa este domingo en una nueva edición del Clásico Nacional.