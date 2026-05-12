Alajuelense tiene en carpeta a dos entrenadores con mucha trayectoria internacional y uno hasta campeón de Concachampions.

La novela del banquillo en Liga Deportiva Alajuelense sumó un giro inesperado cuando todo parecía encaminado. Después de días donde el nombre de Saturnino Cardozo sonaba cada vez más fuerte, finalmente se confirmó que no será el elegido para asumir el cargo tras la salida de Óscar Ramírez.

La decisión sorprendió dentro del entorno manudo porque el paraguayo era uno de los grandes favoritos y contaba con respaldo interno por su trabajo en el fútbol costarricense. Sin embargo, la dirigencia decidió descartar a Saturnino y apuntar hacia perfiles distintos, más vinculados al mercado internacional.

Los dos entrenadores que ganan lugar en Alajuelense

Ahí es donde aparecen dos nombres que empiezan a tomar muchísima fuerza dentro de la institución: Ismael Rescalvo y Nicolás Larcamón. La información fue revelada por el periodista Josué Quesada, quien aseguró que ambos técnicos pican en punta para quedarse con el cargo y liderar el nuevo proyecto deportivo rojinegro.

En el caso de Rescalvo, se trata de un entrenador español con recorrido internacional que inició su carrera en el Torre Levante y luego construyó un perfil interesante en Sudamérica. Pasó por equipos como Independiente Medellín, Independiente del Valle y Barcelona SC, además de tener experiencia reciente en el Mazatlán FC.

Su estilo de juego, basado en la posesión y el orden táctico, encajaría con la idea que busca implementar Alajuelense tras un semestre donde el equipo perdió identidad en varios momentos clave.

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Por otro lado, aparece Nicolás Larcamón, un nombre que genera todavía más impacto por su perfil y proyección. Con apenas 41 años, el argentino ya cuenta con una carrera importante en el continente y un logro que lo posiciona muy alto: haber sido campeón de la Concachampions 2023 con el Club León.

Larcamón también dirigió en clubes como Cruzeiro, Necaxa y recientemente en Cruz Azul, donde fue cesado hace pocos días. Incluso, en su momento, llegó a sonar como candidato para dirigir a Boca Juniors, lo que habla del reconocimiento que tiene en el continente.

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Dentro de Alajuelense valoran especialmente su capacidad para potenciar planteles, trabajar con jóvenes y construir equipos competitivos en poco tiempo, algo clave en el contexto actual del club.

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Mientras tanto, el tiempo empieza a jugar en contra. La Liga necesita definir cuanto antes a su nuevo técnico para planificar la pretemporada, evaluar el plantel y comenzar a tomar decisiones en un mercado que ya se mueve con fuerza.

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