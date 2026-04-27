Un problema millonario para Alajuelense: revelan la cifra que debería pagar para rescindir a Ángel Zaldívar

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense del Clausura 2026, tras la derrota 2-1 ante Municipal Liberia, dejó más que un golpe deportivo. Puertas adentro, el club empezó a revisar cada decisión del semestre, y uno de los focos principales apunta directamente a un nombre que llegó con cartel de figura y terminó muy lejos de las expectativas.

Se trata de Ángel Zaldívar, delantero que aterrizó en la Liga como una apuesta fuerte para liderar el ataque, pero cuyo rendimiento no logró consolidarse. En números, su paso deja 16 partidos disputados, con apenas 4 goles y 2 asistencias, cifras que no alcanzaron para sostener el protagonismo que se esperaba de él en un equipo que necesitaba respuestas inmediatas.

El contexto terminó jugando en su contra. En un torneo irregular, donde Alajuelense nunca logró encontrar una versión estable, la falta de peso ofensivo se convirtió en uno de los principales problemas. Y dentro de ese escenario, el nombre de Zaldívar empezó a quedar cada vez más expuesto, al punto de que hoy su continuidad está en duda.

Rescindirle a Ángel Zaldívar no será fácil

Sin embargo, la situación no es tan simple como parece. El delantero tiene contrato vigente hasta junio de 2027, un detalle que condiciona cualquier decisión. En la Liga analizan la posibilidad de cortar el vínculo, pero el aspecto económico aparece como un obstáculo difícil de sortear en el corto plazo.

Ángel Zaldívar es de los más criticados en Alajuelense. (Foto: LDA)

¿Cuánto debería pagarle Alajuelense a Zaldívar?

La cifra que se maneja es contundente. Si el jugador decide exigir el cumplimiento total de su contrato para salir, Alajuelense debería desembolsar aproximadamente 288 mil dólares. Un monto que responde a su salario mensual cercano a los 24 mil dólares, y que convierte la operación en un verdadero problema financiero para el club.

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En este tipo de situaciones, el margen de maniobra suele ser limitado. La única alternativa viable pasa por una negociación que permita reducir ese impacto económico, ya sea mediante una rescisión acordada o una salida que contemple otras condiciones. Pero, por ahora, no hay señales claras de que ese escenario esté cerca de concretarse.

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Mientras Alajuelense intenta rearmarse tras un semestre que terminó antes de lo esperado, el caso de Ángel Zaldívar se transforma en uno de los temas más delicados del mercado. No solo por lo deportivo, sino por el costo que implica cualquier decisión.

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Datos Claves

El delantero Ángel Zaldívar registró 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos con Alajuelense.

registró y 2 asistencias en 16 partidos con Alajuelense. La rescisión del contrato de Ángel Zaldívar , vigente hasta junio de 2027 , costaría 288 mil dólares.

, vigente hasta , costaría 288 mil dólares. El salario mensual de Ángel Zaldívar en el club costarricense es de aproximadamente 24 mil dólares.