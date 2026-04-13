“Que sigan…”: el desafiante grito de Joel Campbell que no salió en la transmisión de Alajuelense

En la Liga Deportiva Alajuelense no todo ha sido tranquilidad en las últimas semanas. El escándalo que rodeó a Kenneth Vargas tras su supuesta vinculación con la noche que protagonizó Alejandro Bran dejó ruido dentro y fuera del camerino. Críticas, versiones cruzadas y un ambiente cargado que puso al atacante en el centro de la escena.

Vargas fue uno de los señalados en ese episodio que terminó con decisiones fuertes por parte del club. Aunque el jugador intentó enfocarse en lo deportivo, la situación lo golpeó y generó un contexto incómodo en pleno tramo decisivo del Clausura 2026.

Pero el fútbol siempre da revancha. Y en la victoria de Alajuelense ante Sporting, el delantero tuvo su momento. Marcó, celebró y descargó todo lo que venía acumulando en silencio. Un gol que no fue uno más, sino una respuesta dentro del campo.

El polémico gritó de Joel Campbell

Lo que no se vio en la transmisión fue lo que terminó encendiendo aún más el ambiente. En medio del festejo, rodeado por sus compañeros, apareció Joel Campbell con un grito que no dejó dudas sobre el mensaje que querían dar.

“Que sigan hablando”, lanzó el referente rojinegro, en una frase cargada de intención, dirigida claramente a las críticas que habían caído sobre Vargas en los últimos días.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En tono paródico, mientras algunos analizaban lo que pasaba fuera de la cancha, en la Liga decidieron responder donde más duele. Con goles y con mensajes directos, sin filtro.

El gesto de Campbell no pasó desapercibido. Más que un festejo, fue una muestra de respaldo interno, de grupo cerrado y de una postura clara frente a lo que consideran ataques externos.

Publicidad

ver también Mientras Alajuelense no se decide por él, Alonso Hernández ya recibió la oferta de otro grande de Costa Rica

Así, Alajuelense encontró en un gol algo más que tres puntos. Encontró una forma de responder, de cerrar filas y de mandar un mensaje. Porque en este equipo, cuando hablan desde afuera, adentro parecen tener la respuesta lista.

Publicidad

Datos Claves

Kenneth Vargas anotó un gol para Alajuelense ante Sporting tras protagonizar una reciente polémica extradeportiva.

anotó un gol para ante Sporting tras protagonizar una reciente polémica extradeportiva. El futbolista Joel Campbell gritó “que sigan hablando” como respaldo público hacia su compañero Vargas.

gritó como respaldo público hacia su compañero Vargas. Los hechos ocurrieron durante el torneo Clausura 2026 tras críticas por una vinculación con Alejandro Bran.