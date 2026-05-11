Se lo roba a Liberia y Cartaginés: un grande de Costa Rica tendría cerrada la llegada de Alonso Hernández

Pese a que parecia un hecho que se lo llevaba Cartaginés, Alonso Hernández podría seguir su carrera en un grande de Costa Rica.

El mercado de fichajes en Costa Rica empezó a calentarse fuerte y Liga Deportiva Alajuelense ya estaría preparando uno de los primeros golpes importantes del próximo torneo. La idea es dar una vuelta rápida de página después del fracaso en el Clausura 2026.

Mientras el club termina de cerrar oficialmente la llegada de Saturnino Cardozo como nuevo técnico rojinegro, la dirigencia también comenzó a moverse rápidamente por algunos futbolistas que el paraguayo considera prioridad.

Alajuelense le saca un fichaje a Cartaginés

Y uno de esos nombres es el de Alonso Hernández, quien viene de realizar un muy buen trabajo con Municipal Liberia durante el Clausura 2026. El atacante finaliza contrato con Liberia y todo indicaba que su futuro estaba prácticamente resuelto.

Desde el cuadro liberiano intentaban renovarlo, pero apareció Club Sport Cartaginés con una propuesta económica superior y, durante varios días, se manejó como un hecho que terminaría jugando en Cartago.

Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado en las últimas horas. Según revelaron en el programa “Teléfono Rojo”, Alajuelense se metió de lleno en la negociación y hoy tendría muy avanzada la llegada del futbolista.

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La información tomó muchísima fuerza porque el interés rojinegro no sería casual. De acuerdo con lo señalado en el programa, Hernández aparece como uno de los pedidos específicos de Saturnino Cardozo para reforzar el nuevo proyecto manudo.

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El paraguayo conoce perfectamente al futbolista después de dirigirlo en Liberia y considera que puede aportar características que hoy escasean dentro del plantel rojinegro: intensidad, movilidad ofensiva y capacidad para competir físicamente durante los 90 minutos.

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Además, dentro de Alajuelense valoran muchísimo que se trate de un jugador ya adaptado al fútbol costarricense y que viene atravesando un buen momento futbolístico, algo clave en un contexto donde el club necesita resultados inmediatos.

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La operación también representaría un golpe fuerte para Cartaginés, que prácticamente lo daba por encaminado. Y obviamente sería un impacto todavía más duro para Liberia, que no solo perdería al futbolista, sino también al entrenador que lo potenció durante el último semestre.

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En la Liga entienden que este mercado será fundamental para reconstruir un equipo que terminó muy golpeado tras quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026. Por eso, la idea es avanzar rápido en nombres puntuales antes de que el resto del mercado empiece a moverse con más agresividad.

Datos Claves

Alonso Hernández finaliza su contrato con el Municipal Liberia tras el Clausura 2026 .

finaliza su contrato con el tras el . Club Sport Cartaginés presentó una propuesta económica superior para fichar a Alonso Hernández .

presentó una propuesta económica superior para fichar a . Alajuelense negocia por Alonso Hernández bajo petición expresa del entrenador Saturnino Cardozo.

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