Joseph Joseph recibe duro golpe mientras Alajuelense lucha por clasificar: se va un 3 veces mundialista con La Sele

Liga Deportiva Alajuelense se juega el semestre en las próximas dos semanas. Empezando por el clásico nacional de este domingo contra Deportivo Saprissa, idealmente debería ganar los tres partidos que le restan en la fase regular del Clausura 2026 y esperar a que Liberia tropiece para regresar al cuarto lugar en la tabla.

Actualmente, los rojinegros tienen 22 puntos, quedando a 2 de los liberianos de José Saturno Cardozo y a 9 del líder y primer clasificado a la próxima instancia: Herediano. Por lo que les espera un cierre cargado de presión.

Joseph Joseph recibe un duro golpe con Sarchí

Mientras sigue de cerca lo que sucede con Alajuelense, el presidente de la institución, Joseph Joseph, tiene la vista puesta en el equipo que compró a título personal en la Liga de Ascenso: AD Sarchí, que el fin de semana se quedó sin chances de pelear por el boleto a la máxima categoría del fútbol tico.

El empate 1-1 con Grecia en la última jornada del Grupo B dejó a los sarchiceños sin el boleto a los cuartos de final. Revés tras el cual la directiva tomó una pesada decisión: prescindir de los servicios de su entrenador, Júnior Díaz.

Así lo dio a conocer este lunes el periodista Ferlin Fuentes, quien explicó que el contrato del exfutbolista “finalizó con la eliminación del equipo y no se le renovará”. El ex lateral izquierdo, con pasado en Herediano y la Liga —donde se retiró en 2021 para iniciar su carrera en los banquillos como asistente de Albert Rudé—, recabó 4 triunfos, 5 igualdades y 3 derrotas este semestre.

Antes de Sarchí, Júnior Díaz pasó por las selecciones menores de Costa Rica y San Carlos. (Foto: Getty)

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Por lo que ahora, a Joseph Joseph, como propietario de Sarchí, le tocará involucrarse en la designación de un sucesor para el mundialista con la Selección de Costa Rica en Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. Más aún teniendo en cuenta que la ADS funciona como una suerte de filial de Alajuelense.

En síntesis

Tras quedar eliminado de la Liga de Ascenso, AD Sarchí decidió no renovar el contrato del técnico Júnior Díaz .

decidió no renovar el contrato del técnico . El equipo propiedad de Joseph Joseph se quedó sin liguilla tras empatar ante Grecia, certificando un semestre irregular en el Grupo B.

se quedó sin liguilla tras empatar ante Grecia, certificando un semestre irregular en el Grupo B. El tres veces mundialista con La Sele deja el banquillo sarchiceño con un registro de 4 triunfos, 5 empates y 3 derrotas .

. Joseph Joseph deberá definir al nuevo estratega de su proyecto en segunda división, mientras la Liga se juega la clasificación en el Clausura 2026.