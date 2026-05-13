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Lo quiere Alajuelense, pero Saprissa no se rinde por Alonso Hernández y ya señalan a quién limpiarán: “Iremos a la puja”

Saprissa estudia movimientos en su plantilla para intentar fichar a Alonso Hernández. Descubre quiénes podrían salir.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Saprissa va con todo por el fichaje de Alonso Hernández
© LiberiaSaprissa va con todo por el fichaje de Alonso Hernández

La directiva de Municipal Liberia ya trabaja de lleno en la reestructuración del equipo para la segunda mitad del año, luego de quedar eliminada del Clausura 2026 en las semifinales frente al Deportivo Saprissa.

Entre las posibles salidas y llegadas, la principal incógnita gira alrededor del futuro de Alonso Hernández, futbolista que actualmente se encuentra en el radar de Alajuelense.

Sin embargo, Saprissa tampoco se da por vencido en la disputa por Alonso Hernández. De acuerdo con información de La Voz Saprissista, en Tibás estarían analizando liberar espacios en la plantilla, con las posibles salidas de Newton Williams o Tomás Rodríguez, para intentar avanzar por el atacante.

Tomás Rodríguez es un préstamo. Bancy Hernández también. Newton Williams finaliza contrato. De los tres jugadores, Alonso en lugar de Newton o Tomás. Newton, es más probable una recaída que una recuperación total”, compartieron desde La Voz Saprissista.

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Saprissa no se baja de la lucha por Alonso Hernández

Desde La Voz Saprissista reconocieron que Saprissa irá con todo por el fichaje de Alonso Hernández, pese al fuerte interés que también existe por parte de Alajuelense.

Incluso, señalaron que la Liga suele imponerse en este tipo de disputas por su poder económico, aunque dejaron entrever que la decisión final del jugador podría pasar no solo por lo económico, sino también por el vínculo y cariño hacia la afición morada.

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Alonso Hernández – Municipal Liberia

Alonso Hernández – Municipal Liberia

La Liga también quiere a Joaquín Alonso Hernández. Iremos a la puja aunque la Liga lo gana normalmente porque mete plata de más. El jugador sabrá si se va por plata o cariño a la afición“, compartieron en La Voz Saprissista

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Sí, interesa a los dos e inclusive a Cartaginés. Los tres se comunicaron. La Liga ha estado callado con el tema y Saprissa también para no inflar el precio. Pero el jugador podría llegar a Saprissa“, finalizaron.

Datos claves

  • Saprissa no se baja de la pelea por Alonso Hernández, pese al fuerte interés que también existe desde Alajuelense.
  • En Tibás analizan liberar espacios en la plantilla con las posibles salidas de Newton Williams o Tomás Rodríguez.
  • Desde La Voz Saprissista cuestionaron el estado físico de Newton Williams, asegurando que ven más probable una recaída que una recuperación total.
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