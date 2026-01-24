“Mala leche”: Machillo Ramírez lanzó una frase inesperada sobre Paté Centeno tras el triunfo de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense logró sacarse un peso de encima al conseguir su primera victoria del Clausura 2026. Los manudos derrotaron 1-0 a San Carlos en el estadio Alejandro Morera Soto, con un gol agónico en los minutos finales, en un partido que no fue sencillo y que exigió máxima concentración hasta el último instante.

El resultado le permitió a la Liga cortar una racha incómoda y empezar a enderezar el rumbo en el torneo, aunque el desarrollo del encuentro dejó claro que el equipo aún tiene aspectos por mejorar.

Un rival que complicó más de la cuenta

Tras el compromiso, Óscar Ramírez analizó el juego en conferencia de prensa: “Venían de victorias, traían buen juego, con muchachos interesantes en la ofensiva. Ellos con su juego de posesión nos estuvieron dando problemática”.

La frase de Machillo Ramírez que se robó la atención

Sin embargo, el momento más llamativo de la conferencia llegó cuando Machillo se refirió a los ajustes que realizó Paté Centeno en el inicio del segundo tiempo: “San Carlos nos dio batalla. Para el arranque del segundo tiempo vimos los cambios y dije: este ‘cabrón’ (Walter Centeno), mala leche, echándonos lo pesado”.

La expresión, lejos de ser un ataque, fue claramente una broma, tomando en cuenta la buena relación y el respeto mutuo que existe entre ambos entrenadores.

Machillo también explicó cómo su equipo fue encontrando mejores respuestas conforme avanzó el partido: “Nos mejoramos defensivamente y poco a poco estuvimos más encima de ellos, más controlados”.

Alajuelense terminó encontrando el gol sobre el cierre y celebró una victoria necesaria, no solo por los puntos, sino también para recuperar confianza. Entre análisis tácticos y bromas entre colegas, el triunfo dejó una imagen clara: la Liga empieza a levantar, pero el camino todavía exige trabajo y paciencia.