Machillo Ramírez se preocupa: la confirmación sobre Olimpia que pone en peligro el pase de Alajuelense a la final de Copa Centroamericana

Un dolor de cabeza se le suma al Machillo Ramírez en la serie ante Olimpia por un boleto a la gran final de la Copa Centroamericana.

Por Marcial Martínez

El encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia promete ser uno de los duelos más emocionantes de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Pero en la previa de esta llave, Machillo Ramírez recibió un dato preocupante que deberá contrarrestar si quiere avanzar a la gran final.

Alajuelense vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan y cómo ver hoy el partido? Semifinal de Copa Centroamericana 2025

Un dolor de cabeza para el Machillo Ramírez en Alajuelense

La diferencia de gol es el dato más contundente en la serie entre ambos equipos en esta Copa Centroamericana 2025. Olimpia muestra una superioridad clara con un saldo de 16 goles a favor y solo 5 en contra, lo que evidencia su potente ataque y solidez defensiva.

En contraste, Alajuelense presenta una diferencia mucho más ajustada de 7 a 5, con victorias más cerradas y que ha tenido mayores dificultades para concretar y mantener su arco en cero.

Dicho contraste refleja que el conjunto hondureño ha sido más efectivo y dominante en ambas áreas, convirtiendo su capacidad goleadora en una de sus principales fortalezas rumbo a las fases decisivas del torneo.

Alajuelense en alerta: el valor doble de los goles en la serie

En esta eliminatoria de la Copa Centroamericana 2025, el gol de visitante vale doble, lo que añade un factor decisivo al enfrentamiento entre Alajuelense y Olimpia

Dicha regla puede jugar en contra del conjunto manudo, ya que cualquier tanto que reciba en casa podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la final. Con el poder ofensivo que ha mostrado Olimpia —reflejado en su amplia diferencia de gol—, Alajuelense deberá ser especialmente cuidadoso en defensa.

¿A qué hora juega la Liga Deportiva Alajuelense vs. Olimpia por la Copa Centroamericana 2025? 

El esperado juego entre Alajuelense y Olimpia se disputará hoy, jueves 23 de octubre, a las 8:00 p.m. tanto de Costa Rica como Honduras. Lo albergará el Estadio Alejandro Morera Soto.

