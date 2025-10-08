“No podemos justificarlos”: Ronald Matarrita dice lo que nadie en Alajuelense se anima y expone a los futbolistas castigados por indisciplina

El escándalo por indisciplina que sacudió a Liga Deportiva Alajuelense sigue dejando repercusiones dentro del camerino rojinegro. Luego de varios días de silencio y especulaciones, uno de los referentes del plantel, Ronald Matarrita, rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones sobre el tema que tanto incomodó al club.

La polémica estalló cuando se conoció que Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz habrían salido de fiesta, ingerido licor y protagonizado una pelea en barrio La California, en San José. El hecho llevó a Óscar Ramírez a tomar una decisión tajante: los jugadores fueron separados del primer equipo y no viajaron a Honduras para el duelo contra Motagua por la Copa Centroamericana.

Días después, la Liga tomó una decisión y confirmó que los futbolistas fueron multados económicamente y obligados a disculparse con sus compañeros, además de recibir una advertencia directa: otro acto de indisciplina y quedarían fuera del plantel. Incluso, se llegó a valorar internamente la continuidad de algunos de ellos.

En medio de este ambiente tenso, Ronald Matarrita habló sin rodeos y marcó distancia con la actitud de sus compañeros. El lateral izquierdo, uno de los jugadores más experimentados del grupo, fue categórico al señalar que dentro del camerino no hay espacio para justificar ese tipo de comportamientos.

¿Qué dijo Ronald Matarrita sobre los juveniles?

“Todos somos humanos, cualquiera se puede equivocar, algunos peor que otros. Ya les jalaron las orejas y, como compañeros, no podemos justificarlos”, expresó el seleccionado nacional.

Además, agregó: “Se disculparon y se siente que escaló todo lo que pasó. Ellos tendrán que redimirse a su manera, aceptar las consecuencias y ponerse a disposición del club”.

Las palabras de Matarrita reflejan la postura de los líderes dentro del vestuario manudo: apoyo sí, pero sin excusas. En Alajuelense, el mensaje es claro: la disciplina no se negocia, y quien no entienda eso, no tendrá espacio en un equipo que pelea por títulos dentro y fuera de Costa Rica.