La Liga Deportiva Alajuelense concretó la venta de Aarón Suárez en el último mercado de fichajes a cambio de 500 mil dólares. El mediocampista emigró hacia Europa para seguir su carrera en el Iğdır FK de la segunda división de Turquía.

Poco tiempo antes de su venta al fútbol europeo, se había revelado que tanto el Deportivo Saprissa como Herediano estaban atentos a su situación. Suárez no era tenido en cuenta por Machillo Ramírez. Por eso, los otros grandes de Costa Rica se interesaron en su ficha.

El mal momento que atraviesa Aarón Suárez en Turquía

Finalmente, se marchó a Turquía, donde no la está pasando para nada bien. A un mes de su arribo, el ex Alajuelense todavía no pudo sumar ningún minuto. Fue convocado en los últimos tres partidos, pero no ingresó y sigue sin hacer su estreno.

Publicidad

Publicidad

ver también Perjudica a Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la noticia que lo deja contra las cuerdas en el momento más crítico de los manudos

Su último juego fue por la Copa Centroamericana el 28 de agosto en la victoria de la Liga por 1-0 contra Antigua GFC. Desde entonces, ya pasaron casi dos meses sin tener minutos en cancha para Aarón Suárez.

Aarón Suárez espera por su debut en Turquía.

Publicidad

El Iğdır FK arrastra cuatro victorias consecutivas y por ahora se ubica en la quinta posición. El cuadro turco logró salir del fondo de la tabla y acumula 17 puntos tras nueve jornadas disputadas. Este gran presente a nivel colectivo condiciona a Aarón Suárez, ya que su equipo está funcionando sin su participación.

Publicidad

Cabe recordar que Suárez firmó contrato con la institución europea hasta junio de 2028. Si bien falta mucho para que finalice la temporada, su salida de Alajuelense no está siendo la mejor decisión hasta el momento. Además, pierde lugar en la consideración de Miguel Herrera ante una posible convocatoria.