Alajuelense tiene un nuevo refuerzo: la figura con la que Machillo Ramírez podrá contar ante Cartaginés

Pensando en la próxima fecha del Clausura 2026, Alajuelense le asegura un gran futbolista a Machillo Ramírez.

Por Pablo Rocca

Alajuelense tiene un refuerzo confirmado.

La Liga Deportiva Alajuelense recibió una noticia clave en la antesala de uno de los partidos más exigentes del arranque del campeonato. De cara al duelo de este miércoles ante Cartaginés, en el estadio Fello Meza a las 8:00 p. m., el cuerpo técnico rojinegro podría contar con una pieza que ha sido muy esperada dentro del plantel.

Durante los últimos días, en Alajuela se trabajó contrarreloj fuera de la cancha para resolver un tema administrativo que condicionaba la planificación deportiva. La dirigencia realizó los trámites correspondientes ante la Dirección General de Migración y Extranjería, a la espera de una respuesta que finalmente llegó de forma positiva.

¿Cuál es el refuerzo que tendrá Alajuelense ante Cartaginés?

Este lunes, el club fue notificado de que el permiso de trabajo de Ángel Zaldívar ya fue aprobado, lo que abre la puerta para que el futbolista pueda ser inscrito oficialmente ante la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut). Una vez completado ese paso, quedará habilitado para competir.

Es uno de los refuerzos llamados a ser protagonistas en el esquema de Óscar Ramírez. Con el visto bueno migratorio, el atacante ya podrá estar a disposición del técnico para el compromiso frente a los brumosos.

El partido en la Vieja Metrópoli será determinante para Alajuelense, que busca su primera victoria del torneo. El equipo rojinegro llega con la obligación de sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.

Actualmente, Cartaginés comparte el liderato del campeonato junto al Club Sport Herediano, ambos con seis puntos, mientras que Alajuelense se ubica en la sexta posición, con apenas dos unidades.

Con este refuerzo habilitado, Machillo Ramírez suma una alternativa importante en ataque para un partido que puede marcar el rumbo de la Liga en este inicio de campeonato.

