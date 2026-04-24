Joel Campbell tiene definido su futuro lejos de Alajuelense y ya anunciaron su próximo paso: “Un club sorpresa en Costa Rica”

El mercado de fichajes en Costa Rica empieza a tomar temperatura y hay un nombre que vuelve a instalarse en el centro de la escena: Joel Campbell. En Liga Deportiva Alajuelense ya no es un secreto que su ciclo está llegando a su fin, y lo que parecía una simple posibilidad hoy se perfila como una decisión tomada que puede sacudir el panorama del fútbol tico.

La postura del club es clara desde hace semanas. Pese a que el agente de Campbell dio un mensaje que adelante la decisión del club, apareció una información que confirma que el atacante podría tener los días contados en Alajuela.

¿Qué pasará con Joel Campbell?

Según informaron en Everardo Herrera, no habrá continuidad para el delantero de 33 años, una determinación que se fue gestando desde inicios de este año y que terminó de consolidarse tras un rendimiento que nunca alcanzó las expectativas.

Campbell llegó en 2023 como uno de los grandes nombres del proyecto, pero su paso por Alajuelense dejó más dudas que certezas, incluyendo un semestre en Brasil donde tampoco logró encontrar su mejor versión. El contexto terminó inclinando la balanza. En un equipo que necesita respuestas inmediatas, la irregularidad del atacante se volvió un factor difícil de sostener.

Joel Campbell se marchara de Alajuelense al finalizar el torneo. (Foto: TD Max)

Desde el entorno del jugador, la situación también está clara. Joaquim Batica, su representante de toda la vida, ya había adelantado que Campbell se encuentra en el mercado desde enero, abierto tanto a opciones nacionales como internacionales. Un detalle que confirma que el movimiento no es improvisado, sino parte de una planificación que viene tomando forma desde hace meses.

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¿Dónde jugará Joel Campbell la próxima temporada?

Ahora, la gran incógnita es el destino. En el ámbito local, el panorama no parece sencillo. Nombres como Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano o Club Sport Cartaginés no aparecen, al menos por ahora, como opciones concretas. Ese escenario abre la puerta a dos caminos muy distintos: una nueva aventura en el exterior o la irrupción de un club inesperado dentro del país.

Y es justamente ahí donde empieza a tomar fuerza la versión que más ruido genera. La posibilidad de un “club sorpresa” en Costa Rica comienza a instalarse como una alternativa real, una jugada que podría cambiar el mapa del campeonato si se concreta. No hay nombres confirmados, pero en el entorno del fútbol tico ya se especula con quién podría dar el golpe.

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