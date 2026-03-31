Machillo Ramírez levantó el pulgar: Alajuelense se reforzó con dos figuras de Selección para conseguir la 32

Este martes, la Liga Deportiva Alajuelense recibió una inyección de jerarquía vital de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026. Tras semanas de turbulencia por temas disciplinarios y bajas médicas, el primer equipo rojinegro vuelve a contar en sus entrenamientos con Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

El regreso de ambos jugadores, con peso y rodaje de Selección Nacional, supone un alivio enorme para una plantilla que necesita sumar de a tres de forma urgente para asegurar su boleto a las semifinales y mantener vivo el sueño de la anhelada estrella 32.

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Machillo Ramírez dio el OK

Las reincorporaciones de estas dos figuras dependían pura y exclusivamente del criterio del entrenador Óscar Ramírez, por lo que quedó claro que el “Machillo” considera que el escarmiento y el tiempo fuera de las canchas ya han sido suficientes.

Bran y Vargas cumplieron con sus respectivas sanciones (Instagram).

El estratega levantó el pulgar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ahora vuelve a tenerlos en cuenta justo cuando a la Liga le queda un puñado de partidos donde se jugará la temporada entera.

Una agenda sin margen de error

Alajuelense no tiene tiempo para especular ni regalar un solo punto más. Con 18 unidades, el cuadro erizo se encuentra inmerso en una encarnizada pelea por el cuarto lugar de la tabla de posiciones, pujando palmo a palmo contra equipos como Liberia, Sporting y Puntarenas.

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La ruta de los manudos hacia la clasificación arrancará este 5 de abril cuando reciban a Guadalupe en su estadio. Posteriormente, tendrán una dura visita ante Sporting el 11 de abril, antes de afrontar el duelo más esperado: el clásico nacional en casa contra Saprissa, programado para el 19 de abril.

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Finalmente, la Liga del Macho cerrará su participación en la fase regular recibiendo a Puntarenas el 23 de abril y viajando a la pampa para medirse como visitante ante Liberia el 26 de abril.

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En síntesis

–Óscar “Machillo” Ramírez dio el visto bueno para que Alejandro Bran y Kenneth Vargas se reintegren de lleno al primer equipo de Alajuelense.

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–El equipo recupera a dos figuras con nivel de Selección justo para el cierre del torneo, lo que le da al “Machillo” más variantes para pelear por la ansiada copa 32.

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–La Liga (con 18 puntos) se juega la clasificación en 5 partidos finales, destacando el clásico ante Saprissa el 19 de abril y el cierre decisivo contra Liberia el 26.