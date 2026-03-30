Desde Alajuelense rompen el silencio: esto dijeron sobre el supuesto interés por Kenneth González de Saprissa

El mercado del fútbol costarricense volvió a encenderse con un nombre joven que empieza a generar ruido entre los grandes: Kenneth González. El mediocampista de 21 años, actualmente en Deportivo Saprissa, quedó en el centro de los rumores luego de que se vinculara a la Liga Deportiva Alajuelense con un supuesto interés en ficharlo, una posibilidad que rápidamente tomó fuerza por el contexto del jugador y su falta de minutos en el Clausura 2026.

La versión inicial surgió en el programa Teléfono Rojo, donde el periodista Josué Quesada aseguró que Alajuelense tenía en carpeta al futbolista morado como una opción a futuro. La información no pasó desapercibida, sobre todo por tratarse de un posible movimiento entre los dos clubes más grandes del país, lo que siempre genera un impacto mayor en el entorno.

El contexto deportivo de González alimentaba aún más la especulación. Bajo el mando de Hernán Medford, el volante ha tenido una participación muy limitada en el torneo: apenas dos partidos disputados y menos de diez minutos acumulados. Un escenario que, en teoría, podría abrir la puerta a una salida en busca de continuidad, algo habitual en futbolistas jóvenes que buscan consolidarse.

Desde Saprissa, el propio Erick Lonnis reconoció que existieron intereses por el jugador, aunque evitó dar nombres. Esa declaración terminó de instalar la versión de un posible movimiento en el mercado, con Alajuelense como principal señalado. Sin embargo, la historia dio un giro en las últimas horas.

¿Qué dicen desde Alajuelense sobre el interés por Kenneth González?

El periodista Kevin Jiménez reveló que, según fuentes internas de Alajuelense, no ha existido ningún tipo de interés por Kenneth González, desmintiendo así los rumores que habían tomado fuerza en los días previos. Una aclaración que enfría completamente la posibilidad de un traspaso directo entre los archirrivales, al menos en este momento.

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Además, el propio jugador tiene su futuro asegurado en Saprissa. González renovó recientemente su contrato hasta el 2029, una señal clara de la apuesta del club por su proyección a largo plazo. Así, entre versiones cruzadas y desmentidos oficiales, el caso deja una certeza: en el fútbol costarricense, cada movimiento, real o no, siempre termina generando repercusión.

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