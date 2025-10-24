Machillo Ramírez lo tiene defino: la decisión que tomó el entrenador para el partido de Alajuelense contra Olimpia por la vuelta de las semifinales

La Liga Deportiva Alajuelense ya enfoca todas sus energías en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana, donde deberá visitar al Olimpia de Honduras con el objetivo de sellar su pase a la gran final del torneo.

El equipo rojinegro empató 1-1 en la ida disputada en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero enfrentará la revancha con una baja muy sensible: Joel Campbell no podrá estar presente debido a la acumulación de tarjetas amarillas, una noticia que cayó como un balde de agua fría en el camerino manudo.

¿Cuál fue la decisión que tomó Machillo Ramírez?

Ante esta situación, el técnico Óscar Ramírez ya tomó una decisión sobre quién ocupará el puesto del referente ofensivo. Según informó el programa Teléfono Rojo, el elegido es Diego Campos, quien partirá como titular en Tegucigalpa.

Campos, que ha venido sumando minutos en las últimas semanas, cuenta con la confianza del cuerpo técnico por su versatilidad, capacidad de desmarque y experiencia internacional, factores clave en un duelo tan exigente como el que se jugará en el estadio Nacional de Honduras.

Ramírez, por su parte, busca mantener el equilibrio en ataque sin perder solidez defensiva, una de las bases de su estilo. El timonel reconoció tras el empate de la ida que la serie sigue abierta y que el gol de visita del Olimpia “condiciona un poco”, pero que confía en que su equipo podrá dar el golpe en territorio hondureño.

Sin Campbell, el reto será mayor, pero el Machillo ya ha demostrado que puede reinventarse en partidos clave. Con Diego Campos listo para asumir el desafío, Alajuelense saldrá a buscar la clasificación a una nueva final internacional, reafirmando su papel como el representante más sólido del fútbol costarricense en la región.