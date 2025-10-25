Alajuelense lo confirma: Celso Borges tomó una decisión sobre su futuro y Machillo Ramírez ya lo sabe

La Liga Deportiva Alajuelense se juega el próximo jueves su futuro en la Copa Centroamericana 2025. Tras el empate por 1-1 en el Morera Soto ante Olimpia por la primera semifinal, tendrá que definir la serie en tierras hondureñas.

En medio de este escenario de definición, el equipo comandado por Machillo Ramírez tiene todo listo para dar a conocer una noticia que impacta de lleno en el futuro de Celso Borges, quien regresó justamente el pasado jueves en el duelo internacional.

Celso Borges renovará su contrato con Alajuelense

Según la información del periodista Ferlin Fuentes, Alajuelense confirmó que está muy encaminada la renovación de Celso Borges. El mediocampista manudo tiene vínculo hasta diciembre de este 2025 y lo extenderá por una temporada más.

El periodista agregó que restan algunos pequeños detalles antes de firmar el contrato de manera definitiva. Según informaron en Teléfono Rojo hace algunos días, no había un acuerdo todavía porque la intención de Celso Borges era obtener un aumento salarial.

De confirmarse esta noticia, Celso transitaría su sexto año como futbolista de Alajuelense desde que llegó en 2021 de España. Desde ese momento, ha logrado consolidarse como líder del equipo y ha levantado seis títulos tanto nacionales como internacionales.

Machillo Ramírez prepara la vuelta ante Olimpia con otra gran noticia

Esta noticia es muy importante para Óscar Ramírez, ya que en las últimas horas se hizo oficial la renovación de Anthony Hernández. El técnico manudo tendrá por más tiempo a dos jugadores importantes para el equipo en cuanto a experiencia y juventud, respectivamente.

