Machillo Ramírez necesitó solamente cuatro palabras para explicar cómo hará Alajuelense para vencer a Xelajú

La Liga Deportiva Alajuelense se juega este miércoles uno de los partidos más importantes del año: la final de vuelta de la Copa Centroamericana, un duelo que definirá si los rojinegros alcanzan el ansiado tricampeonato regional. Tras el 1-1 en el Morera Soto, la Liga viajó a Guatemala con la obligación de ganar o empatar por dos o más goles, ya que el gol de visita se mantiene como criterio de desempate.

En la conferencia de prensa oficial previa al compromiso, Óscar Ramírez fue claro, directo y fiel a su estilo. Habló de análisis, de mesura, de respeto al rival… pero cuando se le consultó qué necesita Alajuelense para imponerse en territorio chapín, soltó las cuatro palabras que definen su plan para la final: “molestar desde el arranque”.

Machillo Ramírez ya palpita la vuelta contra Xelajú

El estratega explicó que, debido al gol de visita en contra, la Liga no puede especular y deberá salir con una propuesta ofensiva desde el primer minuto.

“Siempre he tratado de estudiar bien a los rivales, y vamos a intentar molestar desde el arranque”, comentó Ramírez, dejando claro que su equipo buscará incomodar a Xelajú desde el inicio y marcar diferencias rápido en el marcador.

Ramírez también insistió en que, pese a la presión del entorno, su grupo debe manejar el partido con cabeza fría: “Es un tema de mesura, tenemos grandes rivales al frente y el de mañana es el paso más importante que tenemos”.

La final entre Alajuelense y Xelajú será este miércoles. (Foto: LDA)

Sobre Xelajú, Machillo no quiso vender humo ni minimizar al rival. Lo elogió y advirtió que será un desafío durísimo para sus futbolistas. “Seguimos pensando igual de Xelajú. Un gran equipo, un trabajo de tres años. Nos ha tocado muy duro este semestre”, señaló.

Publicidad

Publicidad

ver también “Para el Machillo Ramírez no cuenta”: revelan la figura de Alajuelense que ya tiene sentenciado su futuro fuera del club

La Liga tiene claras sus cuentas y su camino. Si quiere levantar la Copa Centroamericana por tercera vez consecutiva, su misión, según su propio técnico, empieza temprano: desde el pitazo inicial deberán molestar desde el arranque.

La gran final de vuelta entre Alajuelense y Xelajú se jugará este miércoles 3 de diciembre a las 8:00 p.m. (Hora de Centroamérica) y será transmitida por Disney +.