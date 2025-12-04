Este miércoles, la Liga Deportiva Alajuelense conquistó su tercera Copa Centroamericana de manera consecutiva. Desde el inicio de la década, levantó cuatro trofeos de los seis que se disputaron a nivel internacional en la región de Centroamérica.

La gran cuota pendiente de la Liga es en el campeonato nacional. De todas formas, va camino a romper con la mala racha si continúa con este presente. El último fin de semana se quedó con el primer puesto y se aseguró jugar la Gran Final del Apertura.

Por este motivo, Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, ya trabaja en el futuro de la institución. El mandamás manudo confirmó que le renovarán el contrato a uno de los nombres más importantes que tiene actualmente el equipo.

La firma que quiere Joseph Joseph para el futuro de Alajuelense

Se trata de la renovación de Machillo Ramírez, quien termina su contrato a mediados de 2026. En una entrevista con el periodista Yashin Quesada, le preguntaron al presidente de la Liga si extenderá el vínculo del DT y respondió con total seguridad.

Machillo festejando el título de la Copa Centroamericana.

“Es fácil ponerse de acuerdo. Es muy liguista, lo mueven otras cosas en estos momentos. Es un contrato razonable para el presupuesto de la institución. Sí, claro. Estamos muy felices con Oscar. En el momento indicado nos sentaremos para hablar de eso (renovación)“, confesó Joseph Joseph.

Además, expresó que se sentarán a negociar cuando finalice la competencia: “No hemos hablado de eso, estamos en diciembre, en finales. No es bueno estar hablando de eso ahora, puede distraer. Seguro que ambas partes nos vamos a sentar y conversar“.