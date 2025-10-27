¿Llega Washington Ortega? Desde Alajuelense encuentran la solución ante Olimpia por un boleto a la final de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a demostrar su fortaleza en el Torneo de la Liga Promérica al vencer 3-2 a Pérez Zeledón, bajo la dirección técnica de Machillo Ramírez. Con este triunfo, el equipo rojinegro recuperó el primer lugar de la tabla, posición que momentáneamente había sido tomada por el Deportivo Saprissa.

Sin embargo, no todo fue positivo para los seguidores de Alajuelense, ya que la lesión del guardameta Washington Ortega generó preocupación en el estadio Morera Soto. El portero tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad tras un fuerte choque con el jugador rival Joaquín Aguirre, lo que obligó a su sustitución por Johnny Álvarez.

¿Llega Washington Ortega ante Olimpia por la Copa Centroamericana?

Desde Alajuelense esperan los resultados de las pruebas médicas para definir la planificación del viaje a Tegucigalpa, donde el equipo disputará el pase a la final de la Copa Centroamericana.

Aunque se mantiene el optimismo de que la lesión del portero no sea de gravedad, la decisión final dependerá de lo que indiquen los exámenes médicos realizados en las próximas horas.

Washington Ortega – Alajuelense

¿Cuál es la solución de Alajuelense si Washington Ortega no llega ante Olimpia?

Guillermo Villalobos expresó su preocupación por la lesión de Washington Ortega, destacando la gran seguridad que el portero brinda en la zona defensiva.

Sin embargo, aseguró que el equipo confía plenamente en los demás guardametas del plantel, como Johnny Álvarez, Bayron Mora y Daniel Velásquez, quienes se preparan diariamente para responder cuando se les necesite.

Guillermo Villalobos – Alajuelense

Villalobos deseó que Ortega pueda recuperarse a tiempo para el duelo ante Olimpia, pero enfatizó su confianza en el trabajo y la dedicación de los otros arqueros, quienes han demostrado compromiso y constancia entrenando en silencio.

“Ellos todos los días trabajan y están ahí detrás de él para cualquier momento. Ojalá no sea nada grave, pero al final de cuentas, si él no pudiera jugar el jueves (contra Olimpia), que Dios quiera que pueda jugar, confiamos en ellos sumamente, porque son personas preparadas” destacó Guillermo Villalobos.