Liberia vs. Cartaginés: a qué hora y dónde ver el partido que tiene en vilo a Alajuelense por el Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 no da tregua. Este fin de semana, Municipal Liberia recibirá a Club Sport Cartaginés en un duelo por la jornada 16 que impactará de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones y va más de sus protagonistas, pues el resultado del mismo puede hundir o darle vidas a las esperanzas del golpeado campeón, Liga Deportiva Alajuelense, al que se le viene el Clásico Nacional.

Los manudos se encuentran fuera de la zona de clasificación, con 22 puntos. Por encima están los liberianos (24), que a su vez tienen por delante a los brumosos (26). Más arriba, por poco, se ubica Saprissa (27). Y en solitario, en la cima, descansa Herediano (31). De modo que los ojos de todo un país estarán puestos en Ciudad Blanca.

A este berenjenal hay que sumarle otro ingrediente: Liberia y Cartaginés están peleando por un cupo en la próxima Copa Centroamericana mediante la tabla acumulada: suman 51 y 54 unidades, respectivamente, por lo que una victoria de los locales emparejaría todo de cara a las últimas dos fechas.

Cuándo juegan Liberia vs. Cartaginés por el Clausura 2026

El partido quedó programado para este viernes 17 de abril, a las 8:00 p.m. (horario costarricense), en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

ver también Unafut ya avisó: Saprissa, Herediano y Cartaginés reciben la noticia que los deja en jaque en el cierre del Clausura 2026

Dónde ver EN VIVO a Liberia vs. Cartaginés

La transmisión del apasionante choque entre Liberia y Cartaginés estará a cargo de FUTV en Costa Rica.

Cómo llega Liberia

El equipo de José Saturnino Cardozo se repuso con autoridad de la goleada 0-5 sufrida en la semifinal del Torneo de Copa ante Saprissa —con el que venía de empatar 1-1 en el campeonato nacional—. En las últimas jornadas le propinó un contundente 5-1 a San Carlos y luego se vengó de los morados imponiéndose 2-1 en La Cueva, con los goles de Alonso Hernández y John Paul Ruiz.

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“En el partido de Copa ellos nos habían ganado bien, hoy tuvimos carácter y personalidad, los jugadores se comportaron a la altura. Sé lo que representa jugar en este estadio, no se me había dado la oportunidad de ganar”, manifestó Cardozo, quien advirtió: “Vamos a pelear a muerte hasta el final, vamos a ver hasta dónde nos da”.

Los partidos que le quedan a Liberia

vs. Sporting FC (V) – Martes 21 de abril, a las 6:00 p.m.

(V) – Martes 21 de abril, a las 6:00 p.m. vs. Alajuelense (L) – Domingo 26 de abril, a las 3:00 p.m.

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Cómo llega Cartaginés

Por su parte, los de Cartago necesitan reponerse del duro golpe que les significó caer 1-2 ante Herediano en un partido caliente, marcado por múltiples polémicas arbitrales como el gol no convalidado a los brumosos. Anteriormente, sus dirigidos habían derrotado 2-1 a Saprissa, luego perdieron 1-3 con Pérez Zeledón y le remontaron 3-2 a Sporting.

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“Heredia pateó tres veces al marco, metió dos goles. Nosotros tuvimos nuestras oportunidades y tuvimos que haber sido más efectivos. El perder es mucho castigo para nosotros, no es tan justo por lo que se vio en la cancha“, analizó Amarini Villatoro.

Los partidos que le quedan a Cartaginés

vs. San Carlos (L) – Martes 21 de abril, a las 8:00 p.m.

(L) – Martes 21 de abril, a las 8:00 p.m. vs. Guadalupe (V) – Domingo 26 de abril, a las 3:00 p.m.

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