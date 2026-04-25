Este domingo se cierra la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica. A su vez, se definirá al cuarto semifinalista que disputará la fase final en la próxima semana. Herediano, Saprissa y Liberia ya están adentro, falta conocer al último clasificado.

La Liga Deportiva Alajuelense visita a Liberia con la obligación de ganar y también con un ojo puesto en lo que pasará con Cartaginés. Los manudos necesitan sumar de a tres en el Baltodano Briceño y que el conjunto brumoso sea derrotado por Guadalupe.

Además de lo que está en juego, este partido puede tratarse del último del Machillo Ramírez como entrenador de Alajuelense. El técnico no dejó rastros de una posible renovación y todo parece indicar que no seguiría una vez finalizada la participación de la Liga en este campeonato.

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¿A qué hora es el partido de la jornada 18 entre Liberia y Alajuelense por el Clausura 2026 de Costa Rica?

Este domingo 26 de abril, Alajuelense se medirá contra Liberia desde las 4:00 pm, mismo horario en el que se jugarán los partidos de Guadalupe-Cartaginés y Puntarenas-Saprissa.

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¿Dónde ver Liberia vs. Alajuelense por la última fecha del Clausura 2026?

El encuentro se podrá seguir a través de FUTV, canal que tendrá una pantalla dividida con el Guadalupe-Cartaginés. Para ver el partido de Alajuelense únicamente, tendrás que sintonizar Repretel o la aplicación de manera online de TDMax.

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¿Cómo llega Liberia?

El equipo pampero llega en su mejor momento en el campeonato nacional en varios años. Los dirigidos por Saturnino Cardozo acumulan siete victorias de manera consecutiva. Además, recibieron apenas tres goles en estos triunfos, por lo que no será nada fácil para Alajuelense.

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En este 2026, ya se cruzaron tres veces: Liberia ganó los dos del Torneo de Copa, mientras que en el Clausura igualaron por 2-2 en el Morera Soto.

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¿Cómo llega Alajuelense?

La Liga aterriza a este duelo determinante con una irregularidad muy marcada. Ganó siete, empató cinco y perdió cinco. Es uno de los equipos más goleadores, pero recibió muchos también. De todas maneras, buscará aprovechar el envión del triunfo contra Puntarenas por 5-2 para llevarse puesto a Liberia. Igualmente, dependerá también de lo que pase en Guadalupe.