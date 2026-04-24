“Hay oferta formal”: al representante de Saturnino Cardozo le preguntaron por Alajuelense y su respuesta sorprende a Costa Rica

En Liga Deportiva Alajuelense el cierre del Clausura 2026 no solo define si hay clasificación o eliminación, también empieza a marcar el futuro del banquillo. Con la continuidad de Óscar Ramírez pendiendo de un hilo, los nombres para reemplazarlo no han dejado de aparecer en el entorno del fútbol tico. Y uno de los que más fuerza tomó en las últimas semanas fue el de Saturnino Cardozo.

El actual técnico de Municipal Liberia ha sido uno de los grandes protagonistas del torneo, liderando a uno de los equipos revelación del campeonato. Su trabajo no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a ser vinculado con clubes grandes, especialmente con Alajuelense, que podría necesitar un golpe de timón en caso de que se confirme la salida de Óscar Ramírez.

Sin embargo, cuando todo parecía apuntar a un escenario más concreto, apareció la voz que terminó enfriando la expectativa. Luis García, agente de Saturnino Cardozo, habló sobre el futuro del entrenador paraguayo y dejó declaraciones que sorprendieron a más de uno en Costa Rica.

¿Qué dijo el agente de Saturnino Cardozo?

“Tenemos pláticas muy contundentes y avanzadas con Liberia para una posible renovación. Si es verdad que hay algunos equipos de Costa Rica que lo quieren y también internacional, ya sea de México y Paraguay, también en Centroamérica”, aseguró, dejando en claro que el foco principal hoy no está en salir, sino en continuar el proyecto actual.

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Pero la frase que más ruido generó llegó después. “Hay que esperar un poquito, hay interés de Liberia por tratar de renovarlo. Si está llegando a un acuerdo, así una oferta formal por un equipo grande no ha habido. Ni de Saprissa, Herediano, Alajuelense y Cartaginés, interés puede haber pero preguntan nada más”. Una línea que corta de raíz las versiones que hablaban de negociaciones avanzadas con la Liga.

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Además, el representante remarcó que no se trata de una operación sencilla. “No es tan sencillo de llevar al profe a otro equipo por todo lo que conlleva y porque está muy agradecido a Liberia”, explicó, subrayando el vínculo que Cardozo ha construido con el club y el proyecto deportivo que hoy encabeza.

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En medio de ese panorama, el propio entrenador mantiene el enfoque en lo inmediato. “El profe está enfocado en seguir trabajando con Liberia para llegar a la clasificación de Concacaf y a las finales del torneo de liguilla del Clausura”, agregó García, dejando en claro que cualquier decisión quedará supeditada a lo que ocurra en el cierre del torneo.

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Datos Claves

Saturnino Cardozo lidera conversaciones avanzadas para renovar su contrato actual con el club Municipal Liberia .

lidera conversaciones avanzadas para renovar su contrato actual con el club . El agente Luis García confirmó que no existen ofertas formales de Alajuelense ni Saprissa.

confirmó que no existen ofertas formales de ni Saprissa. El técnico paraguayo prioriza clasificar a Concacaf y disputar las finales del Clausura 2026 vigente.