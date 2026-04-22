Le abrió la puerta a Alajuelense: entorno de Julio Cascante habló fuerte y claro sobre el regreso del central a Costa Rica

Tras la grave lesión de Guillermo Villalobos, quien sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Alajuelense se ve obligado a empezar la búsqueda de un refuerzo para su zona defensiva.

En ese contexto, el nombre de Julio Cascante tomó fuerza como una posible alternativa, mientras desde el entorno del zaguero también se pronunciaron sobre la opción de un eventual regreso al fútbol costarricense.

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¿Qué dijo el entorno de Julio Cascante sobre su posible llegada a Alajuelense?

Kevin Jiménez comentó en Seguimos que, aunque Julio Cascante aparece como una opción muy atractiva para reemplazar a Memo Villalobos, su llegada a Alajuelense todavía no está encaminada.

Según explicó, el defensor es prácticamente el único perfil disponible para ese puesto, pero su prioridad en este momento sigue siendo mantenerse en el fútbol del exterior.

Julio Cascante cuando jugaba con el Austin FC / Austin FC

“Julio Cascante es el único (central derecho disponible), pero la prioridad de Julio es seguir en el exterior”, comentó el periodista Kevin Jiménez.

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Además, el periodista señaló que, hasta ahora, desde el entorno del jugador le aseguran que la Liga no lo ha contactado, aunque eso no significa que la posibilidad esté descartada.

Más bien, dejó abierta la puerta a que en las próximas semanas pueda surgir un movimiento, dependiendo de cómo evolucione el mercado.

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“Ayer consulté al lado de Julio y me dicen que nadie de la Liga lo ha llamado, eso no quiere decir que no vaya a llegar a la Liga porque puede ser que en un par de semanas lo llamen“, aseveró Kevin Jiménez.

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Datos claves

Julio Cascante es visto como una opción para reemplazar a Memo Villalobos , al ser uno de los pocos perfiles disponibles como central derecho.

, al ser uno de los pocos perfiles disponibles como central derecho. La prioridad del defensor sigue siendo continuar en el extranjero , por lo que su llegada a Alajuelense no está avanzada.

, por lo que su llegada a Alajuelense no está avanzada. Según Kevin Jiménez, la Liga aún no ha llamado al jugador, aunque no se descarta que eso pueda cambiar en las próximas semanas.