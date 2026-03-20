El futuro de Washington Ortega en la Liga Deportiva Alajuelense no está para nada asegurado. Si bien el portero tiene contrato hasta el 2028, su rendimiento en la Concachampions en la serie contra Los Ángeles FC dejó en claro que puede destacarse entre los mejores de la Concacaf.

Luego del juego que se dio en suelo norteamericano, surgieron varios rumores sobre una posible salida de Ortega a la Major League Soccer. Diferentes versiones indicaban que el uruguayo había despertado el interés de la competencia estadounidense.

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En medio de esta información, el agente de Washington Ortega, Kurt Morsink, declaró que justamente el portero de Alajuelense podría desempeñarse en la MLS sin problemas.

“Para los porteros no es tan veterano. Por lo que hizo, es alguien traspasable si se va a la MLS. En el nivel es el mejor portero del campeonato. Tiene nivel. En términos futbolísticos le pones una camiseta de un club de la MLS y para mí lo puede hacer“, confirmó el reconocido agente.

Actualmente, el valor de mercado de Washington Ortega, según especifica el sitio Transfermarkt, es de 700 mil euros. El uruguayo llegó a la Liga como agente libre, por lo que el conjunto manudo obtendría una buena ganancia en caso de transferirlo.

Alajuelense ya tiene reemplazante para Washington Ortega

Uno de los puntos positivos de Alajuelense es que no tendría complicaciones en buscar un sustituto. Lo tiene ya en el banco de suplentes. Bayron Mora ha demostrado en la parte final del 2025 que puede ser el portero titular ante una posible salida de Ortega.

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En resumen