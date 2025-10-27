Es tendencia:
Junto a Messi y Sergio Ramos: la Concacaf destaca al futbolista menos pensado de Alajuelense ante los ojos del mundo

La Concacaf sorprendió destacando a jugadores de la talla de Lionel Messi, Sergio Ramos, y un futbolista de Alajuelense.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jugador de Alajuelense recibe un espaldarazo de Concacaf. (Foto: LDA)
En medio del protagonismo que suele acaparar Lionel Messi, Sergio Ramos o las grandes figuras de los clubes mexicanos, un jugador costarricense logró algo inesperado: aparecer junto a ellos en una publicación oficial de la Concacaf.

La cuenta de TheChampions, dedicada a promover la Copa de Campeones de Concacaf, compartió un carrete en redes sociales con imágenes de varios referentes del torneo: Messi representando al Inter Miami, Ramos con el Monterrey, Ángel Sepúlveda con el Cruz Azul, Álvaro Fidalgo con el América

¿Cuál es el jugador de Alajuelense que apareció?

Sorpresivamente, Diego Campos, delantero de Liga Deportiva Alajuelense, estuvo presente en esta publicación. El detalle no pasó desapercibido para la afición manuda, especialmente porque no figura entre los máximos goleadores del certamen.

Su única anotación en la pasada edición fue precisamente en la eliminación ante Pumas UNAM, un torneo en el que la Liga no logró avanzar más allá de los cuartos de final.

Diego Campos destacado por Concacaf. (Foto: Instagram)

Sin embargo, el atacante rojinegro ha venido ganando peso en el equipo de Óscar Ramírez, gracias a su entrega, experiencia y capacidad para aparecer en los momentos claves. En el torneo local, ha sido pieza importante en la rotación ofensiva del entrenador, alternando con Joel Campbell y Kenyel Michel.

El reconocimiento de Concacaf sorprendió por completo a los aficionados de Alajuelense, que no esperaban ver el nombre de Campos junto a superestrellas de talla mundial como Messi o Ramos.

