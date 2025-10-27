Revés para Saprissa: confirman que Alajuelense fue beneficiado en el tramo final del Apertura 2025

La recta final del Torneo de Apertura 2025 no solo está marcada por la lucha cerrada entre Saprissa y Alajuelense por el liderato, sino también por la polémica. Los morados se vieron perjudicados y los manudos beneficiados.

¿Cuál es el informe que expone el beneficio a Alajuelense?

Este lunes, un informe oficial de la Comisión de Arbitraje confirmó que el árbitro Keylor Herrera cometió un error grave que favoreció directamente a la Liga Deportiva Alajuelense en su triunfo 3-2 ante Municipal Pérez Zeledón, resultado que mantiene a los rojinegros en lo más alto de la tabla.

La acción en cuestión ocurrió al minuto 55 del partido disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto. En ese momento, Celso Borges realizó una barrida sobre Kendall Porras, recuperó el balón y centró para que Diego Campos marcara el segundo tanto de los manudos.

Los jugadores generaleños reclamaron falta inmediata y solicitaron la intervención del VAR, pero el árbitro decidió dejar seguir la jugada y convalidó el gol, desatando una fuerte polémica tanto en la cancha como en redes sociales.

Según el informe de la Comisión de Arbitraje, Herrera cometió dos errores claros:

No sancionar la falta de Celso Borges sobre Kendall Porras.

No amonestar al capitán manudo por juego brusco grave.

“El árbitro debió detener el juego y sancionar falta en ataque. La acción es determinante, ya que culmina en un gol que no debió validarse”, detalla el documento enviado a los clubes.

La confirmación del error arbitral generó aún más tensión en el cierre del campeonato, especialmente en el Deportivo Saprissa, que pelea punto a punto con Alajuelense por el primer lugar. Con el triunfo, los manudos llegaron a la cima y los morados quedaron a un punto, aunque con un partido menos.

En los programas deportivos, varios analistas calificaron la entrada de Borges como “temeraria” y criticaron la falta de intervención del VAR. Para muchos, este fallo podría tener consecuencias directas en la definición del liderato y la ventaja deportiva de cara a las semifinales.